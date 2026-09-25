Christiansen da la cara y habla del partido de Panamá ante India: "Es culpa mía"

Bangalore, India.- El seleccionador de Panamá, el hispano-danés Thomas Christiansen, asumió la responsabilidad por el empate 1-1 este viernes ante India y defendió el inicio del cambio generacional de la Roja, pese a las dificultades de un partido en el que cinco jugadores debutaron con la selección absoluta.

"El resultado es culpa mía", afirmó Christiansen tras el encuentro disputado en la localidad india de Bangalore, al explicar que el equipo llegó con poco tiempo de preparación y sin suficientes jugadores para trabajar tácticamente.

El técnico reconoció que, entre los viajes y la incorporación escalonada de los futbolistas, apenas pudo contar con 16 jugadores durante las sesiones previas al encuentro, una situación que dificultó el acoplamiento del grupo.

Christiansen admitió que Panamá mostró "bastante desorden" durante el primer tiempo, aunque valoró la respuesta de los debutantes y consideró que este tipo de partidos forman parte del proceso de aprendizaje que deberán afrontar los jóvenes.

"Acabamos de empezar un cambio generacional, es normal que esto pase. Lo sabíamos. Meter a cinco jugadores nuevos a debutar en un partido, sea donde sea, es difícil", sostuvo.

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El entrenador recordó que al comienzo de su ciclo al frente de Panamá también atravesó partidos complicados y destacó que el trabajo y la confianza permitieron posteriormente hacer evolucionar al equipo.

En ese sentido, insistió en la necesidad de dar tiempo a los nuevos jugadores para que adquieran experiencia, aprendan de sus errores y se adapten al sistema.

Christiansen también reconoció el mérito de la India, que complicó a Panamá con una defensa bien organizada y jugadores de buenas condiciones, al margen de su posición en la clasificación mundial.

A las dificultades deportivas se sumaron las logísticas. El seleccionador explicó que la delegación tardó más de dos horas en llegar al estadio y que los desplazamientos hacia los entrenamientos también fueron prolongados, aunque aclaró que no lo utilizaba como excusa.

"Tenemos que aprender del partido, de todo lo que pasa antes de los partidos para que el jugador tenga las mejores herramientas para poder lucirse", concluyó Christiansen.

El estratega tendrá ahora la oportunidad de trabajar con el grupo completo para corregir los aspectos observados ante India y continuar con el proceso de renovación de la selección.

La Roja centroamericana viajará en la madrugada del lunes rumbo a Japón, donde disputará sus dos siguientes amistosos: el 1 de octubre ante Nueva Zelanda, en Yokohama, y el 5 de octubre frente a Japón o Ecuador, en el Estadio Nacional de Tokio.