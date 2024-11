Henry envía fuerte crítica a Mbappé por su desempeño en el Real Madrid

Henry, exdelantero francés, leyenda del Arsenal, criticó el esfuerzo de Mbappé, quien ha tenido que adaptarse a jugar como delantero centro (también conocido tácticamente como “9”). Henry indica que Mbappé no corre y esto se traduce en que Bellingham tenga que hacerlo el doble.

París, Francia.- El desempeño de Kylian Mbappé en el Real Madrid no ha sido el mejor comparado a las grandes expectativas que se tenía con su llegada al equipo blanco y si hay una voz autorizada para opinar es la del exmundialista Thierry Henry.

“Bellingham está tratando de hacer y lo que se supone que debe hacer su ´9´, Mbappé. Casi siempre es Bellingham quien intenta hacer las carreras, hacer que el equipo juegue. Sigue siendo él quien intenta romper las líneas”, dijo Henry en su análisis del partido entre el Real Madrid y el AC Milán, el cual terminó en una derrota de 1-3 para los merengues.

Seguidamente, comentó que puede ser frustrante para Jude Bellingham que él se adelante y que Mbappé no lo acompañe. “Creo que hay un poco de frustración en él. ¿Va el 10 y no va el 9? Sé que puede pasar a veces, pero no todo el tiempo”, opinó el campéon del Mundial de 1998.

A su vez “Tití” reconoció que Mbappé no está siendo colocado en su posición natural en el terreno de juego ya que donde mejor se ha destacado es jugando como extremo derecho, pero aún así, considera que debe esforzarse más.

“Sé que no es un número ´9´ y eso no es lo que le gusta hacer, pero ¿crees que a Bellingham le gusta hacer estas carreras? ¿Estirar el equipo? Lo hace porque las ganas y la voluntad hablan”, objetó el también el exatacante del Barcelona.