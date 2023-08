Samudio ¿Se considera ídolo de Marathón? Este es su Top 3 de porteros en Liga Nacional

“Bueno, trato de mantenerme un jugador como cualquiera, como todos. Trato de apoyarme en mis compañeros para mostrarme férreo en los juegos. También no me considero una figura importante sino un jugador más, como cualquiera, como todos. Cuando me pongo la camisa del Marathón siento que no es un suéter cualquiera sino también el alma de toda la gente que viene a apoyarnos, eso me ayuda y me motiva al máximo, por eso muestro esa entrega “.

¿Hoy por hoy te consideras ídolo de los hinchas verdolagas?

“No, no, no me considero un ídolo del Marathón, para nada, para convertirme en eso hay que ganar cosas importantes para el equipo como se lo han ganado los jugadores ídolos de la institución. Para ser ídolo me falta mucho. Sí es bonito que la gente corea mi nombre en los partidos. Me han demostrado su cariño en las redes sociales y en el estadio, la afición lo nota y por eso me apoyan de esa manera. Quién no va a querer serlo de una afición como esta, ojalá en algún momento pueda serlo”.