Rubilio Castillo alaba a Olimpia y lanza crítica a Motagua

El problema radica en la oferta económica que le hicieron al delantero, algo que no le gustó, por lo que hizo una contrapropuesta.

Tegucigalpa, Honduras.- La renovación de Rubilio Castillo con Motagua se estancó en las últimas horas y el propio jugador lamentó que la directiva no valorara en ciertas ocasiones a sus jugadores referentes.

3

De hecho, Castillo sostuvo que Motagua no da la importancia que se debe a sus leyendas, algo que sí tiene Olimpia.

4

“Eso es lo que tiene el vecino (Olimpia) y es cómo cuidan a sus leyendas, eso es algo sagrado para ellos. Aquí ser leyenda es un pecado, mirá al ‘Lobo’ (Guevara) que lo sacaron y conmigo está pasando lo mismo”, dijo el live de TikTok con Carlo Costly.

5

Este en vivo fue la noche del 13 de enero, donde agregó que “en estos momentos estoy más afuera que adentro de Motagua, mañana (martes) tengo una reunión en San Pedro Sula”.

6

Previamente, el máximo goleador de Motagua dijo: “Mi intención siempre es estar en Motagua. He leído algunas declaraciones del presidente, que uno tiene que tener los pies en la tierra, pero también ayudarnos a nosotros como jugadores, lo que se me está ofreciendo no es justo, estoy asombrado porque en vez de ir para adelante vamos para atrás con mi contrato”.