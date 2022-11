Rubén Omar Romano confirma pláticas para convertirse en nuevo entrenador del Marathón

Se menciona su nombre con un equipo en Honduras... ¿Hay pláticas con Marathón?

No, todavía no hay nada, por supuesto sí hubo una plática, estuvimos hablando pero todavía no hay nada. No puedo hablar. Hasta que no haya algo realmente serio o concreto pero sí, sí hubo pláticas.

¿La semana pasada fueron las charlas que tuvo con el equipo?

Sí, y hace ratos hablamos.

¿A dónde está ahorita profe?

No, yo estoy acá en México ahorita.

¿Le interesaría dirigir en Centroamérica?

Sí, cuando a uno le gusta el fútbol puede dirigir en cualquier lado, no solamente en Centroamérica, puedo dirigir hasta en una reserva si quiero pero porque me gusta. Como te digo, hemos platicado sí, pero todavía no. Ya habrá momento cuando algo sea concreto, los más indicados serían los dirigentes que digan cuando realmente haya algo.

¿Sigue en comunicación con Carlos Pavón, profe?

Sí, por supuesto, con Carlitos... es un gran amigo mío, un excelente jugador cuando lo tuve y tengo una gran relación con él.

Se maneja la posibilidad que sea su asistente en Marathón...

No, para nada, de repente se habló demasiado, te agradezco mucho pero no, he tenido una plática y ya habrá momento cuando se realice algo son los primeros en decirlo, si ellos (dirigentes) no dicen es porque no hay nada.

¿Sí es con el Marathón de Honduras?

No puedo hablar. Pero sí es con gente de Honduras.