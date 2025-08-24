Real Madrid venció al Real Oviedo con exhibición de Kylian Mbappé en LaLiga de España

Oviedo, España.- El Real Madrid fue superior al Real Oviedo en el regreso de la Primera División al Carlos Tartiere y, aunque el partido se igualó por momentos en algunas fases del segundo tiempo, un doblete del francés Kylian Mbappé y un tanto del brasileño Vinicius en la prolongación elevaron el 0-3 que mantiene al cuadro de Xabi Alonso con pleno de puntos junto al Villarreal y el Barcelona.
El Real Oviedo, con defensa de cinco, estuvo a punto de sorprender a los diez segundos a un Real Madrid sin Vinicius y con Rodrygo y Mastantuono, pero Ilyas Chaira no fue capaz de llegar con ventaja al pase de Ilic y Courtois pudo despejar un balón que llevaba mucho peligro.
El Madrid fue haciéndose poco a poco con el control del juego en el Tartiere y el partido se convirtió en un monólogo de los de Xabi Alonso, que sumaban pases y pases en campo rival mientras el equipo de Paunovic defendía replegado y cerca de su portería, pero con poca capacidad para salir al espacio.
Mastantuono pidió penalti en una acción en la frontal del área y Dendoncker amagó con sorprender a Courtois con una vaselina, aunque fue cuando el primer tiempo se acercaba a su fin cuando el Real Madrid golpeó: Tchouameni se la robó al belga en una acción con cierta polémica, Arda Guler encontró a Mbappé y la estrella francesa, tras un magnífico control orientado, batió a la media vuelta a Aarón Escandell para poner el 0-1 en el marcador.
El segundo tiempo arrancó con Hassan entrando por Luengo en el Real Oviedo, que cambió el dibujo a un 4-2-3-1 y tras unos minutos de tanteo vio como un centro de Rahim desde la izquierda no pudo ser rematado por Rondón, que pidió sin éxito penalti de Huijsen.
Mientras el Real Oviedo vivía su mejor momento del partido, Xabi Alonso movió el banquillo de su Real Madrid: Rodrygo y Mastantuono, que estrenaban titularidad, salían y dejaban su lugar a Brahim y Vinicius.
Sibo estuvo a punto de marcar el empate en un disparo desde la frontal que se fue al palo, y casi en la siguiente jugada el Real Madrid sentenció el partido después de que Vinicius robase ante Hassan e iniciase un ataque que finalizó con Mbappé marcando el 0-2 ante Aarón Escandell.
Ya en el descuento, Vinicius aprovechó una contra para castigar al Oviedo y firmar el 0-3 definitivo; el Madrid suma 6 puntos y empata en la cabeza con Villarreal y Barcelona, mientras que el Oviedo sigue con cero puntos y en puestos de descenso.
ALINEACIONES CONFIRMADAS
Real Madrid: Courtois; Carvajal, Rüdiger, Huijsen, Carreras; Valverde, Tchouaméni, Güler; Mastantuono, Mbappé y Rodrygo.
Real Oviedo: Aarón; Luengo, Costas, Dani Calvo, Rahim; Sibo, Nacho Vidal, Ilic, Dendoncker, Chaira y Rondón.
PREVIA DEL PARTIDO
Tres puntos gracias a un gol de penalti de Kylian Mbappé en un partido en el que el Real Madrid tuvo el dominio del balón, pero le faltó frescura de ideas en ataque para generar más ocasiones y vivir con mayor tranquilidad el primer partido en Liga de Xabi Alonso.
El técnico sigue poniendo los cimientos de su idea de fútbol, en una nueva etapa en el Real Madrid. Sin gran poderío ofensivo, pero sí aportando solidez y una estructura defensiva que permitió a Thibaut Courtois jugar los 90 minutos sin recibir ningún disparo.
Con la base defensiva y tres días de trabajo entre Osasuna y el Oviedo, Xabi Alonso alineará de inicio un once igual o muy parecido al del martes.
En defensa, Antonio Rüdiger vuelve a una convocatoria en Liga tras completar la sanción de seis partidos por su expulsión en la final de la Copa del Rey de la pasada temporada, pero su rol ha cambiado. La llegada de Dean Huijsen, titularísimo, y el buen nivel mostrado por Éder Militao en su vuelta de su segunda lesión grave de rodilla, hacen que el alemán tenga que ganarse el puesto.
En el centro del campo, Tchouaméni como eje junto a Fede Valverde y Arda Güler apuntan a repetir. Y la duda está en el acompañante de Mbappé y Vinícius, fijos en ataque.
Brahim Díaz o Franco Mastantuono para ejercer de extremo derecho. El primero fue titular ante Osasuna, como lo fue en el único amistoso de la pretemporada, pero el argentino ya dispuso de media hora en Liga a pesar de completar solo tres entrenamientos. Y recibió los halagos de Xabi Alonso, quien podría darle su primera titularidad como madridista.
Por su parte, Veljko Paunovic podrá contar para este partido con los tres últimos fichajes del Real Oviedo: el central marfileño Bailly, el mediocentro belga Dendoncker y el extremo croata Brekalo; de todos ellos, todo apunta a que Dendoncker será el único presente en el once inicial.
El entrenador carbayón pierde por sanción a Alberto Reina y sigue sin poder contar con el lesionado Lucas Ahijado, pero recupera al argentino Santiago Colombatto, pieza clave del ascenso y que, tras completar la primera semana de pretemporada, estuvo un mes entrenando en solitario debido a unas molestias físicas.
Todo hace indicar que David Costas, sancionado en el debut liguero, entrará en el eje de la zaga en detrimento de Luengo, mientras que Salomón Rondón cuenta con muchas papeletas para repetir en la delantera debido a la enfermedad del uruguayo Fede Viñas.
En la primera jornada del campeonato liguero, el Real Oviedo cayó por 2-0 en la casa del Villarreal, en un partido condicionado por el penalti fallado por Salomón Rondón con 0-0 y la expulsión de Alberto Reina antes de la media hora, también con el empate sin goles en el marcador.
El Carlos Tartiere albergará un partido de Primera División tras más de 24 años de espera y lo hará ante el Real Madrid, que a su vez fue el último equipo en visitar al Real Oviedo en la máxima categoría en la penúltima jornada de la 00/01.
DATOS DEL PARTIDO
Árbitro: Ricardo De Burgos Bengoetxea (Comité Vasco).
Estadio: Carlos Tartiere.
Hora: 1:30 PM.
Transmite: Sky