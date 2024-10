¿Qué necesita Honduras para conseguir la clasificación a la Copa Oro 2025?

2

Honduras logró su boleto a los cuartos de final de la Nations League con el empate 0-0 en la ciudad de Kingston frente a su similar de Jamaica como segundo lugar y se medirá a México o Canadá en la siguiente ronda.

3

¿La Bicolor obtuvo su boleto a la Copa Oro 2025?, la respuesta es no. Todavía la Selección de Honduras busca su pase a la máxima competencia de la Concacaf que se realizará el próximo junio.

4

Honduras tiene en sus manos la clasificación a la Copa Oro 2025, según el reglamento necesita ganar su cruce de los cuartos de final para colocar su nombre en la competencia.

5

¿Qué pasa si pierde en los cuartos de final? Esta ronda, el ganador logrará su pase al Final Four que será en marzo del 2025 y además, las selecciones que no avancen no quedan eliminadas de la opción de disputar la Copa Oro 2025.