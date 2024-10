Luis Vega tras clasificación de Honduras: “Una llamada de mi papá me hizo reflexionar”

4

El defensor también destacó la preparación más mental y visual que realizaron antes del partido. “No tuvimos mucho tiempo para prepararlo en el campo, sino más que todo visualmente y en charlas, pero gracias a Dios, el coraje, el corazón y las ganas que pusimos todos nos dieron el punto y el pase a los cuartos”, agregó.

También, uno de los aspectos más señalados por Vega fue la mejoría en la concentración y el orden del equipo, algo que no lograron en el partido ante Guayana Francesa: “Se vio una solidaridad más grande, un orden más claro por la concentración que tuvimos todos. El profesor habló de muchas desatenciones ante Guayana, y hoy mejoramos en ese sentido”, comentó.

Vega también se refirió a las críticas que recibió tras el segundo gol encajado ante Guayana, mencionando que las opiniones externas no lo afectan tanto como los consejos de su familia. “No vi mucho de lo que se habló en redes, pero una llamada de mi papá fue lo que me hizo reflexionar. Me regañó y me dijo que me ha visto mejor, que qué ha pasado”, confesó el defensor.

Para el defensor del Motagua, la clave del éxito radica en el esfuerzo colectivo: “Como defensa, mantener el cero en el equipo es una ganancia. Ahí nos damos cuenta que tuvimos orden los cuatro defensas, los dos contenciones y también los extremos. Anthony Lozano adelante jalaba al contención y es esfuerzo de todos, ya que nuestro primer defensor siempre es el delantero”, subrayó.