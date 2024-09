Presidente de Génesis FC confirma si Tilguath continúa o no y se refiere a los fichajes

¿Cómo recuperar al Génesis de semifinales?

Le decía a cada uno que estudien lo que está pasando o si alguno se está descuidado. Uno dice descuidarse, uno piensa que andan parrandeando, no necesariamente, también la alimentación con lo que están comiendo, no están durmiendo y algunos tienen vicios del Atari, del Nintendo, se desvelan, cada uno somos responsables, es difícil estar perdiendo, pero cuando ves la tabla de posiciones, son dos puntos de diferencia con Real Sociedad, no estamos muy alejados, pasa que es uno torneo diferente a los dos que hicimos en el pasado.

¿Cómo está las relaciones con el cuerpo técnico y jugadores?

Yo tengo una buena relación con el cuerpo técnico y jugadores, incluso, yo le preguntaba a los jugadores si tenían algún problema con el profesor Tilguath, pero todos me dicen que no, ya si ellos están mintiendo son otros 20 pesos. Si ellos no quieren al profesor, que me lo digan, es de la forma en la que el profe pueda salir.

¿Cómo se vuelve a enamorar a la afición?

El fútbol hondureño se está muriendo, no es solo que el equipo pierda, es un fenómeno a nivel de país, no es de resultados, el equipo que únicamente le jala afición es el Olimpia, el aficionado ha perdido la motivación de venir a un estadio por factores: clima, precios, lo peligroso que se vuelve ir a un estadio, malos espectáculos, eso está reflejando el mal momento.