“¡Por fin, la Navidad es azul!” Con canto y baile Cesia Mejía celebra el triunfo del Motagua

Tegucigalpa, Honduras.– Los aficionados del Motagua celebran con alegría desbordante el título número 19 de su equipo en la Liga Nacional, tras dos años de espera.

Los gritos, saltos y abrazos llenaron el aire en un festejo lleno de emoción por el regreso a la cima del fútbol hondureño.

Una de las más felices por el triunfo fue la periodista Cesia Mejía, quien, orgullosa, se proclamó como una “motagüense de corazón”.

La emoción la desbordó al ritmo del popular cántico del Ciclón Azul: “One, two, three, four, five, son los goles que Motagua meterá, a la afición le va a gustar, y todos gritarán, ¡vino el Ciclón Azul!” Mientras lo cantaba, no pudo evitar bailar al ritmo de la victoria.