Pedro Troglio molesto pese a romper récord de partidos invictos

No obstante, el entrenador de los merengues no se marchó del todo contento, pues se superó esta marca tras haber empatado sin goles frente al Victoria en su visita a La Ceiba por la fecha 9 del Clausura 2024.

“La cancha no ayuda, es una pena porque es un hermoso estadio, no lo hago con ánimos de criticar, pero deberían de meterle un poquito de ganas a la cancha porque no se puede jugar al fútbol así. No es una excusa, sacamos un empate, nos pusieron extrañamente a jugar a las 3 de la tarde, así como nos cambiaron un juego ante Marathón que estaba para las 7 de la noche. No hay ningún problema, nosotros tenemos la ventaja de tener un buen plantel, así que está bien que quieran equipararse de alguna manera, pero hago las recomendaciones para el fútbol hondureño”, dijo Troglio.