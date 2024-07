Motagua apuesta por jóvenes: Los hijos de exfutbolistas que son parte de las águilas

Milito se suma a Mathías Vázquez, hijo de Diego Vazquez, quien también es parte del primer equipo desde el torneo pasado y que ahora está disputando el Premundial Sub-20 con la Selección de Honduras en México.

“Muy bien, saben que estoy joven, me regañan, pero a la vez me motivan, tengo muy buenos compañeros, mucha calidad, hay que aprender de ellos y pues gracias a Dios el profe sabe eso y me da la oportunidad, pero todo con calma”, contó Emilio Izaguirre Jr., quien a diferencia de su papá, es mediocampista que juega por la banda derecha.

Y agrega: “La verdad he tenido bastantes pensamientos sobre eso, pero es normal, mi papá fue un gran jugador, para mí fue el mejor legionario que tuvo Honduras, pero yo no me enfoco en eso, me enfoco en mí, ya lo que él hizo es de él y lo que yo voy a hacer es mío. Mi papá es zurdo y yo soy derecho, mi papá era más técnico que yo, pero yo soy más rápido”, confiesa el cipote que es la apuesta para este torneo.