Pedro Troglio habla del invicto de Olimpia y la eliminación de la Sub-17

¿Cómo analiza el partido ante el Victoria en el cierre de la primera vuelta?

Nosotros hemos tenido algo de tiempo esta semana como para ir acomodando todo el plantel de cara a un mes que va a ser muy duro, con muchos partidos que no vamos a parar hasta el día 19, donde vamos a jugar partidos cada tres días con muchos viajes en medio, ir a Comayagua, San Pedro Sula, México. Victoria es el primer partido de cara a todos esos duelos que vamos a encarar, estamos bien, tenemos a todo el plantel, no nos creemos superiores a nadie, pero seguimos con esa mentalidad de buscar el triunfo.

¿Cómo se maneja el tema del invicto en Olimpia? ¿Presión o motivación?

Nosotros nunca hemos tenido que debemos ser campeones invictos, para mí no son situaciones importantes. A mí de qué me sirve terminar invicto o hacer 45 puntos y superar el récord si no somos campeones. Nosotros nos preparamos para intentar ser campeones. Sabemos que en estos 18 partidos te puede ganar alguien, y lo importante es que no te ganen así como ganó Marathón que casi nos deja fuera en una semifinal, pero desde que me dedico sabemos que es imposible no perder, hablamos de salir campeones y de cumplir el objetivo.