París 2024: Luana Alonso responde tras supuesta expulsión de los Juegos Olímpicos

La nadadora de 20 años no ha tardado en reaccionar a través de sus redes sociales y desmiente que tal motivo la haya expulsado de la Villa Olímpica. Ella asegura que no lanzará un comunicado, pero que todas las informaciones que han circulado por las redes sociales con ‘fake news’.

“Solo quiero aclarar que nunca me expulsaron o sacaron de ningún lado, dejen de difundir información falsa. No quiero dar ningún comunicado, pero tampoco voy a dejar que mentiras me afecten”, avisó la joven atleta por medio de Instagram, donde ya cuenta con más de 700 mil seguidores.