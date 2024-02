Olimpia, con apuros, venció 2-1 a Real Sociedad en el Olímpico

SAN PEDRO SULA, HONDURAS.- Sin mucho brillo y pasando más de algún apuro por no sentenciar, el Olimpia derrotó 2-1 a la Real Sociedad en el duelo correspondiente a la jornada 4 del Torneo Clausura 2024.

Al 25’, Kevin López mandó un preciso centro a la cabeza de Edwin Solano, quien se zambulló en el área chica para poner el 2-0 que parecía darle tranquilidad a un Olimpia que no tenía rival.

Con el gol del descuento, Real Sociedad buscó el empate en la parte de complemento y la chance más clara que tuvo quedó en los pies de Maynor Arzú, quien no pudo aprovechar un claro mano a mnao que tuvo frente a Menjívar.

Al no poder sentenciar, los merengues no la pasaron bien en los últimos minutos, pues la visita no dejó de insistir acechando el área.

Pese a no poder controlar plenamente el partido, finalmente Olimpia se llevó el triunfo 2-1, el cual ratifica su buen inicio en el torneo y que lo llena de confianza de cara al clásico ante Real España.