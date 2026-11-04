Olancho FC vs UPN EN VIVO: Hora y canal dónde ver partido EN DIRECTO HOY

Juticalpa, Honduras. - El Olancho FC se enfrenta ante los Lobos de la UPN por la jornada 13 del torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Honduras, dos equipos que llegan con la motivación de haber conseguido importantes victorias en la fecha anterior.

El estadio Juan Ramón Brevé Vargas de Juticalpa será el escenario de este compromiso, programado para las 3:00 de la tarde, donde los dos clubes tienen la misión de sumar tres puntos para acercarse a los puestos de clasificación a la siguiente fase.

Los Potros llegan con la confianza por las nubes después de propinarle una goleada de 4-1 al Platense. En ese encuentro, Jerry Bengtson y Joanderson de Jesús fueron las grandes figuras al conseguir un doblete cada uno, resultado que significó un importante impulso para el conjunto olanchano.

En los antecedentes históricos de la Liga Nacional, Olancho FC tiene ventaja sobre los universitarios. Ambos clubes se han enfrentado en 17 ocasiones, con siete triunfos para los pamperos, siete empates y tres victorias para la UPN.