Obregón: “Primero Dios pueda meter muchos goles para que celebremos”

Esta será su primera experiencia en la Liga Nacional y el jugador se mostró agradecido con la junta directiva de Motagua por confiar en sus capacidades.

“Me siento muy feliz, muy orgulloso de estar aquí en Motagua sabiendo que es un club muy importante del país.”, expresó el delantero en una entrevista para la web del club.

El atacante de la selección olímpica también dijo sentirse contento en sus primeros contactos con sus nuevos compañeros. “Me he sentido bien gracias a a Dios, el grupo me ha recibido muy bien, el club me ha tratado muy bien en los primeros días”, aseguró.