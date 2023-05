Muere Néstor Matamala en Portugal

“Lo tomé desde los nueve años, él era un chico muy pasivo, pero tremendamente apasionado con el fútbol, nunca faltó a entrenar. Siempre fue muy dócil, fue muy fácil irlo guiando, que fuera entendiendo la fundamentación del futbol. Porque a esa edad no puedes meterle tanto a un niño, ya a los 12 años Jonathan ya empezó a saber cómo controlar una pelota, saber ubicarse y moverse. Por eso a veces cuando escucho los comentarios en los partidos, que ha tenido un excelente trabajo, yo digo es que no lo vieron cuando era niño, que hacía lo mismo, él no ha cambiado, solo su físico, que Europa se lo ha dado. Lo técnico lo aprendió aquí y se los puede decir”.

Y agregó sobre lo que valía Rubio: “Jonathan es el trofeo más grande que he conseguido. He sido campeón con Olimpia, Motagua, Real España, dirigí la selección de El Salvador, Águila, Comunicaciones de Guatemala y no se compara. Esto te gana por dentro, lo otro te puede llenar los bolsillos muchas cosas, pero esto te gana por dentro, haber empezado a creer en un chico a los nueve años y verlo a los 22 convertido en un buen jugador profesional en Europa, no puede ser mejor trofeo, espero otro porque la academia va a dar otro futbolista”.