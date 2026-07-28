Motagua receta paliza al Verdes FC en inicio de Copa Centroamericana de Concacaf

Belmopán, Belice.- ¡UN TRIUNFO VALIOSO! Motagua sin complicaciones ha goleado 5-0 a Verdes en su debut de la Copa Centroamericana 2026. Jonathan Moya, nuevo fichaje del club, se fue con un doblete, incluido uno de tijereta.
Los azules suman sus primeros tres puntos en la competencia y se colocan en la cima del grupo D a la espera de lo que pase el jueves entre Cartaginés y Municipal.
Luis Vega (min 6), Denis Mélendez (min 48) y Jonathan Moya (63 y 75') y Jordan García (Min 90+2), fueron los goleadores de la manita del azul que le da confianza para buscar el título deseado.
-EL PARTIDO-
El azul profundo inició de manera muy intensa y apenas al minuto 4 consiguió el error defensivo de Verdes y Jorge Serrano con su velocidad fue derribado dentro del área y el árbitro no dudó en sancionar penal.
Luis Vega no perdonó desde los once pasos y Motagua anotaba el primer gol de esta competencia. Sin embargo, los azules no siguieron con la misma dinámica en el resto del primer tiempo y se fueron al descanso con la mínima ventaja.
En el segundo tiempo, Motagua salió con otra cara. Primero en el 46', Rodrigo de Olivera anotaba de cabeza, pero el línea lo anuló por fuera de juego tras pase de Serrano.
Sin embargo, dos minutos después, Denis Meléndez anotó el 2-0. El mediocampista la bajó con su muslo, le pegó casi barriéndose y con la ayuda del poste aumentó la ventaja de los azules en Belice.
Javier López movió al equipo al 54'. Hizo ingresar a Jordan García y a Jonathan Moya por Denis Meléndez y Rodrigo de Olivera, respectivamente.
Dies minutos después de su ingreso, Moya anotaba su primer gol con la camisa azul. Alejandro Reyes la centró perfectamente y el tico la cambia de palo. Su gran presencia en el área se hizo notar en el 74' cuando hizo su doblete y lo hizo con una tijereta espectacular.
Motagua siguió insistiendo y en la última jugada del partido Jordan García se sumó a la fiesta para hacer la manita en Belice.
CONTINUIDAD DEL GRUPO
El resto de los equipos de su grupo continuará el jueves cuando el Municipal reciba al Cartaginés para completar la fecha 1 del grupo D.
Mientras que el próximo partido de Motagua será el próximo jueves 6 de agosto cuando reciba en el Nacional al FAS a las 9:00 p.m. En esa misma fecha Verdes se enfrentará a Municipal en Belice.
FICHA TÉCNICA
0)- VERDES FC: 27. Woodrow West, 3. Christian Sánchez, 7. Nahjib Guerra, 10. Jordy Polanco (Wade 86'), 14. Darrel Myvett, 23. Iván Morán, 24. Deshawon Nembhard (Benavides 64'), 25. Krisean López, 31. Rentería (Jaylen Lennan 46'), 45. Facundo Silvestre y 99. Miguel Junco (Ibarra 64'). DT: Rafael Beges.
GOLES: SIN GOLES
(4) MOTAGUA: Luis Ortiz, Clever Portillo (Valerio Marinacci 77') , Luis Vega, Giancarlo Sacaza, Cristopher Meléndez; Óscar Discua, Alejandro Reyes (Rodrigo Gómez 66'), Denis Meléndez (Jordan García 54'), Rodrigo de Olivera (Jonathan Moya 54'), Jorge Serrano y Jesús Batiz (Jefry Miranda 66')
GOLES: Luis Vega (min 6), Denis Mélendez (min 48) y Jonathan Moya (63 y 75') y Jordan García (Min 90+2)
Amonestados: Alejandro Reyes 18, Denis Meléndez 44'