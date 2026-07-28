Motagua receta paliza al Verdes FC en inicio de Copa Centroamericana de Concacaf

Belmopán, Belice.- ¡UN TRIUNFO VALIOSO! Motagua sin complicaciones ha goleado 5-0 a Verdes en su debut d​​​e la Copa Centroamericana 2026. Jonathan Moya, nuevo fichaje del club, se fue con un doblete, incluido uno de tijereta. Los azules suman sus primeros tres puntos en la competencia y se colocan en la cima del grupo D a la espera de lo que pase el jueves entre Cartaginés y Municipal.

Luis Vega (min 6), Denis Mélendez (min 48) y Jonathan Moya (63 y 75') y Jordan García (Min 90+2), fueron los goleadores de la manita del azul que le da confianza para buscar el título deseado. -EL PARTIDO- El azul profundo inició de manera muy intensa y apenas al minuto 4 consiguió el error defensivo de Verdes y Jorge Serrano con su velocidad fue derribado dentro del área y el árbitro no dudó en sancionar penal. Luis Vega no perdonó desde los once pasos y Motagua anotaba el primer gol de esta competencia. Sin embargo, los azules no siguieron con la misma dinámica en el resto del primer tiempo y se fueron al descanso con la mínima ventaja. En el segundo tiempo, Motagua salió con otra cara. Primero en el 46', Rodrigo de Olivera anotaba de cabeza, pero el línea lo anuló por fuera de juego tras pase de Serrano. Sin embargo, dos minutos después, Denis Meléndez anotó el 2-0. El mediocampista la bajó con su muslo, le pegó casi barriéndose y con la ayuda del poste aumentó la ventaja de los azules en Belice.