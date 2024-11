“Mi niño se nos fue”: Tía de Demetri Gordon, jugador fallecido en accidente

Su fallecimiento ha dejado una huella no solo en su familia, sino también en el club y en toda la comunidad futbolística de Honduras.

Con una mezcla de orgullo y tristeza, recordó cómo lo apoyó en cada paso, tanto en los logros como en los momentos difíciles. “Este es el último dolor con Dimitri, pero va a ser el que más me duele y el que más va a durar. Ya mi vida no es la misma”, afirmó.

“Vivir sin Demetri... no sé. Dios me dará la fuerza, pero ahorita no la tengo. Siento que ya no”, añadió, devastada por la pérdida.

Mientras la familia y el Olimpia lloran su partida, Honduras suma otra vida joven truncada por un accidente de tránsito, una problemática que ha dejado un saldo alarmante de víctimas en el país.