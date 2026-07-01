México vs Inglaterra partido de octavos del Mundial 2026: día y hora

El conjunto africano sorprendió desde los primeros minutos al adelantarse en el marcador, complicando seriamente las aspiraciones de uno de los candidatos al título. La intensidad, velocidad y orden táctico de la República Democrática del Congo pusieron en aprietos a Inglaterra, que durante buena parte del compromiso no encontró los espacios para desarrollar su juego.

Ciudad de México .- La Selección Nacional de Inglaterra sufrió, pero terminó imponiendo su jerarquía para sellar su clasificación a los octavos de final de la Copa del Mundo 2026. Los ingleses vinieron de atrás para derrotar 2-1 a la República Democrática del Congo en un emocionante encuentro disputado este martes, asegurando así su continuidad en el torneo más importante del fútbol.

Sin embargo, cuando más lo necesitaba, apareció su gran referente. Harry Kane asumió el protagonismo y lideró la reacción inglesa con una actuación de auténtico capitán. El delantero marcó un doblete que cambió completamente el rumbo del encuentro y permitió a los dirigidos por su seleccionador sellar una remontada que los mantiene con vida en la lucha por conquistar la Copa del Mundo.

Con este triunfo, Inglaterra confirma su condición de favorita y se instala entre las 16 mejores selecciones del Mundial 2026. No obstante, el desafío que le espera será aún mayor, ya que en los octavos de final tendrá enfrente a una inspirada selección de México, uno de los equipos que mejor impresión ha dejado durante la presente edición del campeonato.

El combinado mexicano llega fortalecido tras eliminar con autoridad a Ecuador y despertar la ilusión de toda una nación que sueña con realizar la mejor actuación de su historia en una Copa del Mundo. El equipo dirigido por el cuerpo técnico azteca ha mostrado un fútbol sólido, equilibrado y efectivo, convirtiéndose en una de las grandes revelaciones del certamen.

FECHA Y HORA

El esperado enfrentamiento entre Inglaterra y México promete convertirse en uno de los partidos más atractivos de los octavos de final.

El compromiso se disputará este domingo 5 de julio en el mítico estadio Azteca, un escenario cargado de historia que volverá a albergar un partido de máxima trascendencia mundialista. La afición mexicana espera convertir el recinto en una auténtica fortaleza para impulsar a su selección frente a uno de los gigantes del fútbol europeo.

El encuentro está programado para comenzar a las 6:00 de la tarde, horario de Honduras, y se espera un ambiente espectacular tanto dentro como fuera del estadio.

Cabe señalar que el ganador del México vs Inglaterra se enfrentará en cuartos de final al vencedor de la llave Brasil vs Noruega.