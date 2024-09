Melissa Pastrana recordó sus inicios y cuando un futbolista la mandó a lavar trastes

En un recordatorio de sus comienzos a dirigir, la árbitro de 37 afirmó que “la Liga de Ascenso no es una etapa formativa, es una prueba. El árbitro que diga que la Liga de Ascenso es tranquila, no sé en qué mundo vive, es mucho más complicado, mucho menor conocimiento de las reglas de juego. Se ha logrado corregir, pero todavía en algunos equipos hay entrenadores empíricos”, sostuvo en Radio América.

El dedo no lo quitó del renglón. “Observando miradas hoy por hoy sé quiénes son mis compañeros, amigos y colegas. Aprendí llegando a primera, de frente el machismo como tal, no lo sufrí en reservas o ascenso. Tenía en el gremio arbitral el machismo, sabía que había mucha inconformidad hacia Pedro y mí”.

¿Por qué tanto enojo con Rebollar?, se le consultó a la encargada de impartir justicia y respondió: “Pedro fue claro conmigo, me dio oportunidad como cuarta árbitra, me sirvió mucho. Luego me dice, ‘Melissa ahora sí vamos a arrancar’. Y él encontró mucho hermetismo aquí y vino a quitar muchos vicios, malas costumbres en el gremio, eso causó mucha molestia, revolvió el avispero. Y vino a quitar malas prácticas a los equipos en cuanto al manejo arbitral, empezó a quitar cierto favoritismo de algunos equipos con x o y árbitros, tratando de ser neutral completamente. Hubo mucho hermetismo de muchos compañeros hacia mí cuando en un curso él dijo ‘Melissa va a dirigir les guste o no’”.

Melissa Borjas Pastrana recordó en un partido Vida vs UPN una gran anécdota que nunca olvidará. “Previo al inicio del juego el entrenador Héctor Castellón llegó a saludar ‘como siempre cualquier colaboración y cualquier jugador que me le falte al respeto me lo dice’, ‘gracias le dije’”.

“En una de las primeras situaciones una falta clara para amarilla, pero yo todavía había decidido no amonestar porque venía comenzando el partido, sino que hablar con el jugador, una amonestación verbal y el jugador lo dice ‘yo no sé porque ponen a mujeres en el fútbol si es que lavando trastes deberían estar’. Yo lo amonesté, no fue un comentario soez, pero discriminatorio y como fue cerca de la banda, volteo a ver al profe y él entendió, fue el primer cambio del Vida”.