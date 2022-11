Mario Moncada defiende el millonario proyecto del estadio Nacional

Condepor realizó dos procesos de licitación al Gobierno de la República para las obras en el escenario donde juegan Olimpia y Motagua sus partidos como local.

En la primera licitación nueve empresas hicieron visitas a la cancha cancha, pero solo tres presentaron ofertas y ninguna de ellas fueron aprobadas.

En la segunda licitación solo empresa tica TMS se presentó, siendo aprobados para liderar el mismo proyecto de cambio total de la cancha e instalación de césped híbrido como ocurrió en el Rommel Fernández de Panamá con $1,795 millones de dólares. Lo que se hará en el Nacional costará $1,2 millones.

La cancha del estadio será removida en su totalidad antes que se realice el concierto de Daddy Yankee el próximo jueves 10 de noviembre. El proceso tardará alrededor de cinco meses.

“Hoy me acosté a la 1 de la madrugada, perdiendo mi tiempo en la preparación para la defensa del proyecto porque gente hondureña mala y extraña quieren dar a entender que el proyecto está sobrevalorado. No estamos desgastando en algo que creo que no valía la pena”, expresó con molestia Mario Moncada.

