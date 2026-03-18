Marathón no tuvo piedad y propina goleada al Juticalpa FC

Olancho, Honduras.- El pitazo final encontró al Marathón celebrando con autoridad una goleada que lo impulsa en el torneo Clausura. De visita, el conjunto verdolaga firmó un contundente 4-0 ante el Juticalpa FC por la jornada 13, un resultado que lo catapultó al tercer lugar con 18 puntos, superando nada menos que al Olimpia en la tabla.

Pero el partido no comenzó con esa claridad. En los primeros minutos, Juticalpa sorprendió con intensidad y estuvo cerca de abrir el marcador al 19’, cuando un centro venenoso pasó rozando el poste del arco defendido por Jonathan Rougier. Fue un aviso serio que obligó al Marathón a reaccionar y ajustar sus líneas.

A partir de ahí, el dominio fue tomando color verde. La figura del primer tiempo fue el arquero visitante Enrique Facussé, quien sostuvo a su equipo con intervenciones espectaculares. Al 26’, rechazó al córner un cabezazo letal de Javier Rivera, y más tarde, al 55’, volvió a lucirse con una atajada milagrosa tras otro testarazo del mismo atacante.

El complemento trajo consigo la recompensa para el equipo local. Al minuto 61, Rubilio Castillo rompió el cero desde el punto penal con un disparo certero al costado derecho de Facussé. Ese gol abrió definitivamente el partido y le dio confianza a un Marathón que ya merecía la ventaja.

Con el rival golpeado, el vendaval no tardó en desatarse. Al 71’, Damín Ramírez sacó una volea potente que se coló en el rincón inferior, ampliando la diferencia. La fiesta continuó al 84’, cuando una gran asistencia del propio Ramírez dejó servido el balón para Nicolás Messiniti, quien definió con calidad para el tercero.

Ya en el tramo final, Marathón no bajó el ritmo. Al 89’, Odin Ramos coronó una gran jugada por la banda derecha con un remate cruzado que selló el 4-0 definitivo, desatando la euforia en las gradas.

Con este resultado, Marathón firma su segundo triunfo en los últimos tres partidos y se mete de lleno en la pelea alta del Clausura. En contraste, Juticalpa se hunde en el décimo lugar con 10 unidades, dejando muchas dudas tras un partido en el que resistió mientras pudo, pero terminó siendo ampliamente superado.