Madre de Achraf Hakimi se refiere a divorcio con Hiba Abouk: “Si no hace eso no podrá deshacerse de ella”

Tras el revuelo que causó, Saida Mouh se refirió a lo sucedido, confesando en una primera instancia que no conocía de los movimientos hechos por su hijo, a quien no dudó en defender.

“Mi hijo no me informó del traspaso de su fortuna. Si ha llevado a cabo alguna acción para protegerse, no tengo conocimiento”, explicó en diálogo con Morocco World News.

Posteriormente, la mujer añadió: “Pero... ¿cuál es el problema si fuera verdad? Si mi hijo no hace eso, no podrá deshacerse de esa mujer”.