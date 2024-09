Exjugadores de Honduras elogian a Luis Palma, pero esperan más del legionario

¿Por qué Luis Palma no pesa?: “Quieres que haga goles, no es 9, no es goleador, es un 7 que por izquierda desbordan y asisten, saben llegar a definir, pero no es su potencial. A Luis Palma lo que le voy a exigir es que tiene que desbordar y encarar, por los costados hacer diferencia, superar a su rival y asistir a los atacantes. En definición no le puedo dar la responsabilidad de definir los partidos. Ante Jamaica no tuvo un buen partido, pero no hubo tanta generación de cara al marco, se tuvo más por los errores de ellos. Si nos ponemos a que alguien está en deuda, todos están en deuda”.