Joseph Rosales, contundente: “Claro que estamos obligados a estar en el Mundial”

“Sabemos que tenemos que empezar con el pie derecho, vamos a sacar los resultados que necesitamos. Estamos obligados a ganar, en la cancha somos 11 contra 11, pero nosotros vamos a trabajar para lograrlo”, insistía Rosales.

Al volante se le consultó en qué posición se siente más cómodo jugando, y no puso peros. “Donde el profe me ponga yo intento hacerlo de lo mejor, siempre me desempeño bien y gracias a Dios, como lo hago con mucho amor, me salen las cosas bien”.

“Siempre con los pies sobre la tierra, no nos creemos más que nadie, nosotros somos una selección que trabajamos por lo de nosotros; de la afición no tengo quejas, a pesar que siempre están enojados con uno, siempre nos acompañan”, adujo cuando se le consultó si hay que golear a Cuba.

Joseph Rosales, antes de meterse al automóvil que lo llevaría al hotel a descansar, cerró la comparecencia con un mensaje contundente. “Claro que estamos obligados a estar en el Mundial”.