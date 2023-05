José Mario Pinto avisa: “En Olimpia si no ganas sos el peor y ellos juegan sin esa presión”

¿Cómo te imaginas esta final?

Me imagino siendo campeón, pero será difícil. Enfrentaremos a un buen rival, por algo quedaron en el segundo lugar, es de admirar lo que han hecho y la confianza que se tienen. Todo se desarrollará más que todo en la movilidad, no tanto en conducir, no se presta mucho el estadio para ello, ya lo hemos tratado y no hemos conseguido lo que queríamos. Hay que seguir intentando, y sino utilizar otro estilo lo más rápido posible y adaptarse a la cancha.

¿Qué tan difícil es buscar la victoria en un estadio dónde nunca han vencido al Olancho? (Aunque sí lo hicieron en agosto por 0-1)