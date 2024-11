Jorge Álvarez habla de posible salida de Troglio y nominación de Michaell Chirinos al Puskas

El León ya tiene ganado el primer lugar del certamen, pero Jorge Álvarez entiende que no es momento de relajarse antes de jugar la fiesta grande.

El volante mixto merengue analizó a los aceiteros, mencionó lo que han hablado con Michaell Chirinos por su nominación al Premio Puskas y reveló si tiene o no ofertas del extranjero.

5

Valoración previo al duelo ante Real Sociedad

6

Real Sociedad tanto en Tocoa como en Olanchito es un rival muy difícil, va a ser un partido complicado, tenemos que ir concentrado para buscar los tres puntos.

7

Michaell Chirinos está nominado para el Puskas de FIFA

8

Estoy feliz, muy contento por él, por lo que Chirinos tanto para Olimpia y jugadores, para mí es como un hermano mayor desde que llegué a Olimpia, él me recibió y apoyó, es una persona que siempre me aconseja, lo felicité ayer, se merece lo mejor de este mundo, es una persona trabajadora que viene de abajo, tiene un talento increíble.

9

¿Cómo valora la temporada: Selección Nacional, Copa Centroamericana y Liga Nacional?

10

Olimpia ha venido de menos a más, tuvimos un buen cierre de torneo, era el primer objetivo. Con la Selección lastimosamente no se dieron los resultados, hicimos un esfuerzo en San Pedro Sula, pero en México no nos ajustó. Igual, hay que sacar lo bueno y mejorar.

11

¿Es momento de salir al extranjero?

12

La verdad es que la oportunidad la estamos esperando, pero no ha salido, esto es de salir adelante, tratar de aprender cada día y prepararnos, soy un bendecido por todo lo que Dios me ha dado, sí me gustaría tener la oportunidad.

13

Gran ventaja terminar en primer lugar, hay una posible final que se cerraría en Tegus

14

Es una gran ventaja, el torneo pasado tuvimos que cerrar de visita en final y semifinal, pero no hay nada mejor que cerrar con tu gente y tu afición, será algo muy lindo, tenemos que aprovechar eso.

15

Troglio habló de salir del club, ¿qué han hablado?

16

Ese tema la única vez que lo hablamos fue cuando él lo anunció por primera vez, es algo que no quisiéramos por todo lo que nos ha dado a todo, por todo lo que hemos aprendido y por todos los campeonatos que hemos ganado con él, vamos a tratar de cerrar de la mejor manera, tal vez pueda cambiar de opinión.

17

¿Cómo está el tema de su contrato y en qué liga le gustaría jugar?

18

He tenido torneos en mejores momentos, quizá tuve un momento complicado ahorita, son cosas del fútbol, gracias a Dios hemos ido mejorando, todavía tengo contrato con Olimpia, sigo esperando la oportunidad. Me gustaría jugar donde se me dé la oportunidad.

19

¿Qué les ha dicho Chirinos por la nominación al Premio Puskas?

20

Con Chiri estábamos bromeando, siempre con alegría, felicitándolo por ese momento, no solo es de él, también es de nosotros, somo como una familia.

21

Olimpia no ha logrado un pentacampeonato, ¿cuál es la clave para ganarlo?

22

Es algo que sería lindo, entrar en la historia de Olimpia, estamos a cinco partidos, vamos a dar lo máximo, estar concentrados, tratar de equivocarnos lo menos posible, vamos a dar lo mejor de nosotros para dar lo mejor.

23

¿A quién prefiere en semifinales, Marathón o Real España?

24

Cualquiera, el torneo pasado jugamos contra Motagua, Real España y Marathón, todos fueron partidos parejos, esto no es así, no es de elegir el que uno quiera, sino el que pase.

25

¿Cómo ven el tema de salir al extranjero?

26

Es un tema que si pasa se hablaría al final del torneo, Olimpia es un equipo que tiene grandes jugadores, no solo nosotros, también Pinto podría tener oportunidad, Édrick Menjívar, jóvenes como Julián, ojalá se les dé una oportunidad, Olimpia siempre ha tenido grandes jugadores.