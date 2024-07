Hernán Medina habla de penal ante Victoria, reacción de Marathón y el nuevo fichaje

Sobre esto dio sus valoraciones “La Tota” Medina , que manifestó que en el verde no hay dudas a pesar de igualar en el estreno liguero.

--- LO QUE DIJO EN ENTREVISTA ---

¿Cómo analiza este empate ante Victoria?

Uno no mantiene lo que venía haciendo, aprovechó el rival nuestras distracciones, nos encontramos con dos goles abajo. En el segundo tiempo tuvimos que salir a buscar por otros medios, por otras vías, el equipo respondió, pudimos hacer el cambio a tiempo, no era lo esperado, nos hubiese gustado sumar de a tres, pero ante la circunstancias el punto es importante.

Un partido con más dudas que respuestas, ¿sensaciones previo al juego ante los ticos?

Estamos trabajando, eso no significa que tengamos dudas, tenemos falencias como todos los equipos, cometemos errores, pero también acertamos, generamos situaciones de gol, pero no creo que tengamos dudas, estamos convencidos de lo que hacemos, nos equivocamos como otros trabajos, pero estamos expuestos a que nos evalúen a su opinión, las respeto, pero no tenemos dudas.