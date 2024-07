Marathón con ‘ayuda’ arbitral empata ante un inspirado Victoria en el Olímpico

Victoria era mejor y se mereció este tanto. No conformes con eso y antes del final de primer tiempo, Victoria anotó el 2-0 al 45 por medio de Luis Hurtado, quien sacó un potente derechazo para vencer a Ortiz. La pelota pegó en el vertical y se fue al fondo de la red.

Solo un minuto después, Javier Arriaga marcó el descuento para Marathón. Remate potente de Alexy Vega, el portero Esaú Flores la soltó y llegó Arriaga para quitarse al portero y definir como los grandes. 2-1 el marcador.

Dos minutos después llegó la polémica. Penal a favor de Marathón por una supuesta falta de José Velásquez Colón sobre Ángel Tejeda, quien busca conectar un centro de cabeza, pero el árbitro José Valladares consideró que hubo un empujón y pitó la falta penal.

Y no solo eso, la jugada no debió contar pues Ángel Tejeda estaba en claro fuera de juego, mismo que no fue marcado por el línea 1, Elder Oliva de Tocoa.

El que no perdonó fue Alexy Vega, quien anotó el empate 2-2 desde el punto penal. Dos goles en cinco minutos del verde.

Al 85 otra jugada polémica del árbitro José Valladares al sancionar una falta contra Lacayo, delantero de Marathón, pero la señaló afuera del área y claramente el jugador estaba adentro.

El marcador no se iba a mover y Marathón rescató el empate ante un Victoria que terminó con 10 hombres por la roja a Marcelo Espinal, pero que ilusiona a la afición en La Ceiba.