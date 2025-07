Gibran Araige, periodista de TUDN; "México llega como favorito, ganó Copa Oro y Nations League"

"Me da gusto que vuelva a ser contra Honduras, por que eso quiere decir que la selección catracha está escalando, está regresando, es el lugar que hace muchos años tuvo en la Concacaf, me da gusto verlo en la semifinal, sino me equivoco desde el 2013 no estaba", expresó tras el regreso de la H a estas instancias de la Copa Oro 2025.

Sin embargo, no deja de lado que México sigue siendo favorito en este cruce por las semifinales del torneo de Concacaf, pero anima a no confiarse de un rival como Honduras.