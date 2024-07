“Patón” Mejía se arrepiente de haber salido de Olimpia y le envía mensaje a Troglio

“Siempre la amistad sobre todo, la verdad que a veces tomamos decisiones que no tenemos que tomar, pero son cosas que en el camino uno tiene que aprender. Siempre he dicho que ha sido un error grande salir del más grande de Centroamérica, pero quería paz interior en mi corazón, quería paz, tenía unos problemas personales y no quería afectar al grupo, nunca lo he aclarado, pero siempre lo he dicho. Yo quería que el grupo se coronara campeón invicto, la verdad que si yo me quedaba se podía armar un mal ambiente”, explicó.

German Mejía le mandó un mensaje a Pedro Troglio y también afirma que le gustaría volver algún día al equipo para retirarse con esos colores.

“Siempre lo he dicho, Troglio es como un papá para mí, el deseo es poderme retirar en Olimpia, muchos periodistas dicen por ahí que andamos rondando, pero esto es trabajo, la familia come de aquí, la familia depende de mí, son cosas que pasan en el fútbol y ahora me toca aquí en el Municipal Limeño, así como en el Pérez Zeledón que di el máximo, desearle siempre lo mejor a mis compañeros”, destacó.

“La verdad me han matado, pero yo le di la vida al Olimpia, pero de esto come mi familia, mis hijos. Mi familia está primero sobre todas las cosas. La verdad quería quedarme en Honduras porque estaba muy lejos de mis hijos, a mi hija no la miré crecer mucho y ahora ya estamos cerca gracias a Dios”, agregó.

Patón Mejía también salió al paso para aclarar un tema, mismo que relaciona a Jorge “Pitbull” Claros y a Motagua.

“Para aclarar, siempre de pequeño dije yo que quería jugar como el Pitbull Claros, y como jugó en Motagua, entonces talvez interpretaron mal, pero son cosas que pasan en el fútbol, son cosas que uno las dice en entrevista y uno no sabe cómo expresarlas, pero ya está”, detalló.

A la afición de Olimpia, sobre todo a la Ultra Fiel, German siempre le estará agradecido y volvió a explicar lo de su tatuaje.

“La Ultra Fiel siempre he dicho, que el tatuaje me lo hice por ellos porque ellos me salvaron cuando yo cometía errores, me vine a jugar en pleno torneo aquí burocrático, como decimos nosotros, y la verdad la Ultra siempre estuvo ahí, me apoyó, entonces desde ahí me hice el tatuaje, por ellos, porque estuvieron en las buenas y en las malas”, dijo.

Para cerrar, el Patón dijo: “Aguante siempre Olimpia, talvez algún día ahí me retire, son cosas que pasan en el fútbol”.