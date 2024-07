Choco Lozano revela por qué no se quedó en el Tottenham: “Salí casi llorando”

“Honestamente sí (fue duro), no fue por cosas mías, sino del club, del Olimpia , nunca lo he hablado... pero fui con ilusión, tenía 17 años, era una prueba, supuestamente iba firmado, hice las pruebas, tenía el contrato, pero cuando se dio, la persona que viajó conmigo del club dijo que las cantidades no eran las acordadas”, reveló Choco Lozano.

Agregó: “Por una cuestión del dinero no me pude quedar en el equipo, yo estaba saltando (de emoción), pero cuando llegué y no se firmó, salí de la habitación casi llorando. No fue por capacidad, sino más cuestiones económicas”.

Choco Lozano pudo haber sido compañero de Wilson Palacios y del mexicano Giovani dos Santos. No obstante, su llegada no se dio.

“Ya cuando estaba ahí (en Londres), yo creo que parece que habían hablado, tenía un representante, debían darle ahí dinero, cosas de dinero, negocio, no me metí a fondo, tenía 17 años, hacía lo que me decían. No sé exactamente lo que pasó, solo que estaba por firmar y no firmé”, enfatizó.

Por otra parte, el ariete hondureño mencionó que él y Santos Laguna habían tenido acercamientos en el 2023, pero no se concretó.

“Ya habíamos tenido algún acercamiento, creo que hace un año, escuché el interés, en aquel momento no se dio, pero llevo ya un par de años con ganas de regresar (América) y estar cerca de la familia, fue fundamental para tomar la decisión”, reveló el hondureño.

Estar cerca de la familia fue uno de las razones que motivó a Lozano fichar por el Santos. También mencionó que quiere escribir su propia historia y seguir los pasos de los hondureños Juan Flores y Dolmo Flores.

“También la historia, Juan Flores, Dolmo Flores, jugadores hondureños referentes aquí. Juan Flores fue entrenador mío en el Olimpia, recuerdo ver partidos de Santos, el ‘Hachita’ Ludueña, siempre me llamaba la atención, veía que era un equipo que compite bien, aquí estoy, con mucha alegría”, sentenció.

Choco Lozano dejó atrás Europa tras 13 años jugando profesionalmente para convertirse en nuevo fichaje del Santos Laguna.