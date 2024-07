Pedro Troglio se refiere a llamada que recibió de Federación de Costa Rica

Troglio habló previo a este cotejo y reveló si tiene o no ofertas de la Federación de Costa Rica, quien se quedó sin DT tras la salida de Gustavo Alfaro. También mencionó fichajes en Olimpia y destacó la consagración de Argentina en Copa América.

--- LO QUE DIJO ---

Bicampeonato de Argentina: “El título de Argentina me pone feliz por el país, por la gente, por el equipo, por los jugadores, por todo lo que pertenecemos al fútbol argentino nos realza mucho. Y en cuanto a quién merece ganar el Balón de Oro, no me preocupa mucho a ese nivel del Balón de Oro”.

Balón de Oro: “Solo me preocuparía si en el posible ganador hubiera estado Messi o algún argentino, pero me imagino que estará orientado a un Vinicius, porque no ha ganado nada con su selección, pero sí a nivel de Real Madrid”.