Génesis derrotó al Real España y deja al Palomo Rodríguez en la cuerda floja

COMAYAGUA, HONDURAS.-Real España sigue penando, no hay fórmula para revertir la situación, o, mejor dicho, Palomo Rodríguez no tiene la fórmula para hacerlo. Sumó un nuevo y duro revés en la Liga Nacional y el tren sampedrano no va para ninguna parte.

Un Génesis con 11 guerreros, guiados por un Roberto Moreira rejuvenecido, se plantó en el fangoso terreno de juego del Carlos Miranda y se hizo respetar.

Los carpinteros sumaron su primer triunfo de local y vaya de qué forma. A la máquina quizá le falta suerte, o entrar a los partidos más concentrados, porque cuando quieren reaccionar, ya están abajo en el marcador, y le volvió a suceder contra el recién ascendido.