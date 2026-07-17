Gary Neville vuelve a lanzar duros dardos a 'Cuti' Romero: "Si no tuvieran a Messi"

Londres, Inglaterra.- Gary Neville ha vuelto a la carga contra el central Cristian 'Cuti' Romero y Lisandro Martínez luego que el defensor del Tottenham le respondiera a su críticas tras el partido de semifinal entre Inglaterra y Argentina.

La ex estrella del Manchester United cree que este equipo le ayuda tener a Messi, a quien deben de abrazarlo a cada momento.

Frente a una presentadora de televisión inglesa que le recordó que Romero ya le había respondido en público, Neville no dio marcha atrás.

"Solo para añadir las palabras exactas que dije: ellos regalan goles", arrancó el exdefensor de 51 años. Y fue más lejos: "Si no tuvieran a Messi al frente... esos dos deberían ir y abrazarlo cada minuto de cada día", argumentó, en referencia a los seis goles que recibió Argentina en cuatro partidos de la fase de eliminación directa del Mundial.

Pero Neville no se quedó solo en la crítica. En el mismo tramo de la entrevista reconoció que los dos defensores son "una fuerza de la naturaleza", con "personalidades increíbles" y una presencia física que los lleva a ganar cabezazos tanto en el área propia como en la rival.

"Van de lo sublime a lo ridículo", sintetizó, una frase que condensa la contradicción que, según él, define a la pareja. Para Neville, no existe en el fútbol actual otra dupla defensiva con esa dualidad tan marcada.

El caso del 'Cuti' Romero tuvo un peso particular en el análisis de Neville. El central del Tottenham jugó la temporada pasada en un equipo que "casi descendió y bajó de categoría en la Premier League y recibió 65 goles".

"Creo saber de lo que hablo cuando veo a un jugador”, sostuvo Neville, antes de añadir que el zaguero argentino es "relativamente joven" y que, a su criterio, aún no reúne las condiciones de un defensor con experiencia consolidada, pese a tener una Copa del Mundo y logros de primer nivel en su palmarés.