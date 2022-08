Así se jugará segunda jornada: fin de semana futbolístico en la Liga Nacional

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Comienza la segunda jornada de la Liga Nacional y uno de los partidos más esperados es el clásico entre el actual campeón de las águilas del Motagua vs. la maquina del Real España.

Asimismo, los enfrentamientos futbolísticos darán inicio este sábado con los Lobos de la UPNFM vs. el Real Sociedad en el Estadio Nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa .

En ese mismo escenario dos horas más tarde se jugará el partido entre los leones del Olimpia vs. las jaibas bravas del Victoria.

Al mismo tiempo a las 7:30 de la noche se enfrentarán en el estadio Municipal de La Ceiba los cocoteros del Vida vs. Los Potros de Olancho.

Las emociones no acaban ahí ya que los progreseños estarán apoyando a su equipo el Honduras progreso quienes jugaran contra el monstruo verde del Marathón y trataran de ganarle en su propia cancha en el estadio Humberto Micheletti a la 7:15 de la noche.

Calendario jornada 2 Sábado 6 de agosto.

5:00 pm UPNFM vs. Real Sociedad 7:15 pm Honduras Progreso vs. Marathón 7:30 pm Vida vs. Holancho 7:30 pm Olimpia vs. Victoria

Domingo 7 de agosto

5:00 pm Motagua vs. Real España

