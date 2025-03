Dos equipos grandes de Liga Nacional luchan por el fichaje de Henry “Cachita” Gómez

“Real España y Motagua me han buscado, me llamaron, pero los potros son los que tienen la prioridad. Aquí me siento bien, me han tratado bien, pero valoraré las propuestas; con Diego Vázquez estuve cuando me llamó a un microciclo cuando era técnico de la selección”, dijo el ‘Cachita’.

Cabe destacar que Henry Gómez fue parte de las reservas especiales del Motagua, donde compartió con otros jugadores como Marcelo Pereira y Kevin López. Con los potros ya acumula 103 partidos y dos goles en la Liga Nacional de Honduras.