Olimpia vs Inter Miami EN VIVO: Últimas noticias sobre llegada de Messi a Honduras

Sigue todos los detalles del Inter Miami en Honduras

Sábado 8 de febrero

3 5:50 PM - El Olimpia también ya se encuentra en el estadio Olímpico para el histórico partido ante el Inter Miami de Messi. 4 5:40 PM - Lionel Messi no sale a hacer reconocimiento a la cancha del estadio Olímpico Metropolitano.

Messi ya está en el Olímpico

Inter Miami y Messi ya están en Honduras

8 3:30 PM- La belleza femenina engalana la previa del partido entre Olimpia y el Inter Miami de Lionel Messi.

9 2:30 PM- Cae la lluvia en San Pedro Sula, pero los aficionados siguen llegando en grandes cantidades para presenciar el partido Olimpia vs Inter Miami.

10 1:25 PM- Comienzan a llegar los primeros aficionados al Estadio Olímpico Metropolitano.

11 12:10 M - El Inter Miami y Messi ya están en el hotel donde estarán por varias horas antes de moverse al estadio Olímpico. La afición recibió al equipo con mucha emoción.

12 11:40 AM - Momento en el que Messi hacía su check-in en su llegada a La Lima, Honduras, junto con el Inter Miami.

13 11:30 AM - Locura en la salida del Inter Miami y Messi del aeropuerto rumbo al hotel en San Pedro Sula.

14 11:20 AM - El Inter Miami de Messi no la pasará bien en su salida del aeropuerto, se tendrán que enfrentar a un gran tráfico que hay en el bulevar que conduce de La Lima a la ciudad de San Pedro sula.

15 11:10 AM - El Inter Miami ya arribó y los jugadores encabezados por Lionel Messi ya se suben al autobús que los traslada al hotel.

16 10:57 AM - El avión donde llega el Inter Miami de Lionel Messi ya está en Honduras. El avión ya aterrizó en La Lima, Cortés.

¿A qué hora llega Messi a Honduras?

17 10:00 AM - El vuelo del Inter Miami llega a las 10:59 AM a la ciudad de La Lima, donde rápidamente se traslada a San Pedro Sula para instalarse en el aeropuerto.

18 9:00 AM - Muchos aficionados se hacen presente en el hotel que estará concentrado el Inter Miami de Messi en San Pedro Sula.

Viernes 07 de febrero

4:20 PM- Así se gestó la venida de Lionel Messi a Honduras para jugar contra Olimpia

19 Todo se originó por la visita que Messi e Inter Miami hicieron en enero del año pasado a El Salvador y un juego que tuvo Olimpia en territorio salvadoreño. Durante la última Copa Centroamericana, donde Olimpia cayó 2-0 en San Salvador ante Águila, surgió la idea de poder traer a Messi a Honduras y que se midiera ante en el conjunto merengue. 20 Durante ese juego de Olimpia en el Estadio Cuscatlán es que gente de Olimpia hizo los contactos con las personas que hicieron realidad el partido de Messi e Inter Miami ante la selección de El Salvador. 21 Fueron 3 millones de dólares los que se pagaron a la empresa Never Say Never, donde el propietario es el exfutbolista del Barcelona, Andrés Iniesta. Fue así como los patrocinadores de Olimpia empezaron a negociar y hasta se trasladó personal del Inter Miami a San Pedro Sula para ver los accesos de la ciudad y estadio

10:20 AM-David Ruiz habló en exclusiva para Diario EL HERALDO

22 El jugador hondureño David Ruiz es parte de la delegación del Inter Miami y charló en exclusiva con Diario EL HERALDO. El mediocampista habló de su llegada a Honduras. Revela los consejos que le dan sus compañeros. Uno de ellos le ha prohibido comer pollo frito con kétchup porque la considera dañina para los deportistas, además revela que le dará de probar baleadas a Messi y sus compañeros.

Jueves 06 de febrero

4:15 PM - Todavía hay boletos para el Olimpia vs Inter Miami

23 “Tenemos la promoción DUO FAN: dos boletos por 5 mil lempiras. Le doy una idea: si usted tiene una tarjeta de crédito de cualquier banco, pártalo en cuotas, pero si tiene la de Banco Atlántida, la puede partir en 24 cuotas iguales de 208 lempiras. Es algo que no se puede perder. Tenemos boletos garantizados en esta semana, es bien importante porque no lo soltamos todo al inicio para evitar el acaparamiento. Sabemos que los boletos tiene un costo alto, hacer este proyecto con esta inversión no es barato”, dijo Carlos Girón, Vicepresidente Ejecutivo de Banco Atlántida.

2:00 PM - Los millones que dejará llegada de Messi a San Pedro Sula

24 Son 25 millones de dólares, unos 625 millones en lempiras, lo que dejará en ingresos a San Pedro Sula en el aspecto comercial. “Estamos hablando de un despliegue de más de 1000 personas entre la Policía Nacional, el Ejército más la seguridad que traerá el Inter de Miami. Además, se reactiva la vida nocturna en la ciudad y está llena la capacidad hotelera de la ciudad, restaurante, discotecas y bares que tendrán un derrame económico de unos 25 millones de dólares”, contó Contreras.

12:00 M - Diego Vázquez recuerda cuando Honduras enfrentó a la Argentina de Messi y él era el DT de la ‘H’

25 “En el partido, que está la foto, van ganando 1-0, él se va afuera de la cancha porque ya está medio fastidiado y yo le digo: “Ya van ganando 1-0, quédense tranquilos”, y me dice: “Mirá lo que me mandaste a hacer”. Eso no me dijo, obvio que no le gustó mucho la marca personal”, dijo Diego Vázquez.

11:00 AM - ¿Llega Beckham a Honduras?

26 Carlos Girón, Vicepresidente Ejecutivo de Banco Atlántida habló de la posibilidad que llegue David Beckham a Honduras, de lo cual fue sincero al aducir que no sabe, pero sí está en lista. “Esa no me la sé, pero está en la lista, siempre la comitiva se inscribe y está en la lista, yo mismo me podría sorprender que aparezca, para las chicas, si viene, vendrá en shorts, ja, ja, ja...”.

9:00 AM - Día que llega Messi y el Inter Miami a Honduras

27 “Vendrá el día sábado a eso de las 9:30 a 10 de la mañana, recordemos que el viaje de Miami a San Pedro Sula es muy rápido. Inter Miami aterriza, va al hotel Intercontinental, ahí hay un evento de meet and greet, que rifamos y es un sorteo muy exclusivo, una firma de autógrafos muy privada, luego ellos vienen a cancha, ingresan, juegan y se pueden retirar el mismo día. De hecho, se van el mismo día, no es un tema de seguridad, su avanzada tiene días de trabajar con nosotros y han quedado sorprendidos de cómo hemos trabajado con ellos”, afirmó Carlos Girón.

Miércoles 05 de febrero

6:00 PM - Bajas del Olimpia para partido ante Inter Miami

28 Moisés Rodríguez, André Orellana, Oliver Benítez, Michaell Chirinos, Edwin Rodríguez,

4:00 PM - Árbitros para el Olimpia vs Inter Miami

29 Se definen los árbitros que estarán en este juego en el estadio Olímpico de San Pedro Sula. Saíd Martínez será el central, lo acompañarán; Cristian Ramírez y Walter López.

3:00 PM - Jeaustin Campos, técnico del Real España, se refiere a la llegada de Messi a Honduras.

30 31 “Más de la cuestión de fútbol, yo lo veo como un espectáculo, es la llegada de uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol y bueno, en buena hora que nos tocó estar acá, cerca y presenciable, es una cuestión de disfrutar, de tener la posibilidad de verlo en el campo. Más que el resultado, es un espectáculo, que la gente vaya a acompañar”, dijo.

1:00 PM - Hondureño sorprende al crearle canción a Messi

32 Don Edgardo Pérez, de 64 años de edad, palpita la llegada de uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos: Lionel Andrés Messi, el único jugador con ocho Balones de Oro, campeón del mundo y bicampeón de la Copa América. 33 “Yo escribí esta canción hace tres años, me esforcé para grabarla, tiene un costo, es algo bonito hacer lo que uno apasiona. Me gustaría estar en el Estadio Olímpico. Me hubiera gustado hacer ese homenaje y que Messi lo viera. Pero hay una política del Inter Miami, el cual tiene su cláusula, hay que respetarla”, dijo.

11:00 AM - Oliver Morazán, el hondureño que lesionó a Messi