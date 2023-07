¡Nuevo Rey! La Selección de México derrota a Panamá y conquista el título de la Copa Oro 2023

82’ México intenta pasar a la defensa, pero la marca es tal que no hay nada que puedan hacer hasta el momento.

62’ ¡Tarjeta roja para Panamá! Harold Cummings recibe la segunda amarilla y Said Martínez lo expulsa del juego.

63’ Revision de VAR: En la repetición de la jugada no se aprecia que Cummins toque al mexicano. Said Martínez le quitó la roja al jugador de Panamá

47’ Tiro libre para México en el medio campo donde la jugada no prospera. El balón le queda a Panamá.

¡FINALIZÓ EL PRIMER TIEMPO!

45+2 ¡QUE CERCA! Se salva México. Godoy se tiene confianza para pegarle de lejos y el balón pasó muy cerca de la portería de Memo Ochoa.

45’ El árbitro agregó tres minutos

42’ ¡UFFFF! Orbelín Pineda remató en primera instancia, luego Henry, pero ambos balones fueron atajados por el portero.

40’ México estuvo cerca de marcar el primero, pero la defensa de Panamá rechazó.

38’ La Selección de México ha tenido el control del partido.

35’ La jugada fue revisada por el VAR y decantó que había posición adelantada de Henry Martín.

33’ ¡GOOOOOOOOOOOOL DE MÉXICO! El SoFi Stadium explotó. Romo manda un buen centro al área que Henry Martín remata dentro del área para ya ganar el encuentro.

29’ Antuna tiene el balón en el área y manda un tiro de izquierda que la defensa tapa en el fondo.

28’ Potente disparo de la Selección de Panamá que se va por un costado de la portería.

26’ Panamá llegaba por la banda derecha, intentan mandar centro, pero no había nadie en el área.

24’ ¡PIDEN PENAAAAAAL! Sánchez cae dentro del área luego de una brillante jugada individual, pero el el hondureño Said Martínez no no marca nada.

21’ ¡Tiro libre para México! Mexico tuvo la oportunidad de abrir el marcador, pero el balón pegó en la barrera.

20’ ¡Amarilla para Panamá! Cummings es amonestado luego de una fuerte falta al borde del área.