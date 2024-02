Carlo Costly se resiste al retiro y ficha por equipo a sus 41 años

Cuando comenzaba su aventura en el Ascenso, Costly declaró que todavía tenía cuerda para seguir jugando. “Soy un cabrón muy rigioso, tengo 40 años, pero quiero seguir jugando no sé porqué, me pican los pies por seguir jugando. De hecho, me levanto temprano para entrenar y me gusta esa alegría que llevo”, dijo para el programa ‘Los dueños de la cancha’.