Brayan Moya se olvida del Real España y tiene nuevo equipo en la Liga Nacional de Honduras

San Pedro Sula, Honduras.- Brayan Moya es nuevo fichaje del Marathón de cara al torneo Clausura de la Liga Nacional de Honduras, reforzando una de las zonas más importantes del equipo verdolaga, así conoció Diario El Heraldo. El atacante hondureño llega con el objetivo de aportar goles y experiencia a un club que buscará ser protagonista en la próxima competencia.

Con su incorporación, Moya se convierte en el tercer refuerzo confirmado del Marathón, luego de las llegadas de Carlos Pérez y Maylor Núñez. La junta directiva del club sampedrano continúa moviéndose con decisión en el mercado, apostando por jugadores de peso para fortalecer la plantilla que afrontará el Clausura. En el aspecto contractual, Brayan Moya firmó por un año tras alcanzar un acuerdo económico con la dirigencia verdolaga. El entendimiento entre ambas partes permitió cerrar la negociación sin mayores contratiempos, asegurando así la presencia del delantero al menos por toda la temporada.