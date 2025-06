Bermuda le quita boleto a siguiente ronda de eliminatoria a Cuba en últimos minutos

Santiago, Cuba.- Los sueños mundialistas de Cuba llegaron a su fin este martes al caer derrotada por 1-2 ante Bermuda en el estadio Antonio Maceo de Santiago de Cuba, en un partido en el que incluso con un empate podían clasificar a la tercera -y última- ronda de las eliminatorias de Concacaf para 2026.

El cuadro anfitrión no pudo contar con dos piezas clave: su portero titular, Raiko Arozarena, quien no viajó a la isla desde Antigua y Barbuda con el resto de la plantilla por temor a no poder regresar después a Estados Unidos, donde juega actualmente, y su delantero centro Onel Hernández.

Los Leones del Caribe recibieron un golpe de realidad desde el minuto 5 del encuentro. Djair Parfitt-Williams abrió el marcador tras empujar la pelota dentro del área chica después de recibir un regalo del lateral derecho local, Orlando Calvo, en un intento fallido por cortar un centro del rival.

Lo que vino luego fue el tono del resto del encuentro y, en buena medida, de lo que ha sido Cuba en este ciclo de eliminatorias: mucho corazón pero más imprecisión.

La posesión fue de los anfitriones, pero el tino de los visitantes. Las llegadas de Cuba no representaron peligro para Bermuda, que con este triunfo de visita logró colarse a la tercera fase como segundo lugar del grupo A, con 7 puntos, uno por encima de los Leones del Caribe, que acabaron terceros.

Honduras, aún con un partido pendiente, conserva su primer puesto con 9 unidades.

La grada de Santiago de Cuba explotó cuando Jorge Aguirre, una de las revelaciones del equipo, empató el juego en el 58, pero 16 minutos después, Bermuda volvería a ponerse arriba en el marcador gracias a Reggie Thompson-Lambe, quien remató solo frente al portero tras un centro filtrado que ningún defensa pudo anticipar.

De tal forma, los cubanos desperdiciaron una oportunidad única para clasificar a la última instancia previa al Mundial de 2026.

La última vez que lo lograron fue en las clasificatorias para la Copa del Mundo de España 1982.

La única cita mundialista a la que asistió Cuba fue a la de Francia 1938.

– Ficha técnica:

Cuba: Yurdi Hodelín; Carlos Vázquez; Karel Espino; Karel Pérez; Orlando Calvo (m.86, Maikel Reyes); Jorge Aguirre (m.70, Camilo Pinillo); Pedro Bravo; Diego Catasus (m.57, Marcos Campo); Alessio Raballo; Yasniel Matos (m.56, Willian Pozo-Venta) y Dairon Reyes (m.70, Martín Rodríguez).

Seleccionador: Yunielys Castillo

2. Bermuda: Dale Eve; Julian Carpenter; Harry Twite; Willie Clemons; Deniche Hill; Reece Jones Jr. (m.77, Eusebio Blankendal); Ne-Jai Tucker (m.87, Roger Lee); Keziah Martin (m.69, Aunde Todd); Djair Parfitt-Williams; Zeiko Lewisi (m.77, Sachiel Ming) y Kole Hall (m.69, Reggie Thompson-Lambe).

Seleccionador: Michael Findlay

Árbitro: el panameño Óliver Vergara.

Incidencias: último partido de la segunda ronda de las eliminatorias de la Concacaf rumbo al Mundial de 2026 disputado en el Estadio Antonio Maceo de Santiago de Cuba.