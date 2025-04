Arsenal vs Real Madrid EN VIVO: Hora, alineaciones y dónde ver Champions League online

Caminando por el alambre tras una mala fase de liga en el nuevo formato de 'Champions', los caprichos del destino le depararon el indeseado duelo ante el Manchester City, entre los que partían como dos grandes favoritos. La superioridad exhibida fue un impulso anímico para superar otro examen que siempre va ligado a la máxima exigencia, en el derbi madrileño ante el Atlético.

De nuevo salió cara en la moneda al aire de la tanda de los penaltis y ya en unos cuartos a los que tiene tomada la medida -los superó en 33 de las 39 ocasiones que los alcanzó y los ha superado las 12 últimas-, el Real Madrid toma velocidad de crucero, asume el papel de favorito y se aísla de lo que le ocurra en el resto de competiciones. Finalista de Copa del Rey tras otra dosis de desgaste físico y sufrimiento. Paso atrás importante en la pelea por LaLiga con la derrota ante el Valencia en el Santiago Bernabéu.

Como toda la temporada, Ancelotti llega condicionado por lesiones y estados físicos a la cita del Emirates Stadium. Recupera a marchas forzadas a Thibaut Courtois, que solucionará el problema de la portería sin estar al cien por cien, tras ver como en los tres partidos que se perdió por lesión muscular, el equipo blanco encajó ocho goles en partidos jugados en el Bernabéu. La lesión de Andriy Lunin acelera su regreso tras el debut amargo de Fran Gónzalez ante el Valencia. La responsabilidad, con 19 años, de jugar un encuentro de tal dimensión ni se valora en el cuerpo técnico.

Las dudas de 'Carletto' llegan en los laterales. Condicionado por la baja por sanción de Aurélien Tchouaméni, la pieza que trastoca todo. Con su presencia Fede Valverde habría sido lateral en una banda en la que con el paso de la temporada se valora el peso del ausente Dani Carvajal. Sin ellos, la apuesta sería Lucas Vázquez y su rendimiento los días importantes generan duda en el técnico italiano. En la izquierda, sin Ferland Mendy lesionado y con Camavinga descartado por su mala actuación ante la Real Sociedad, aparece Alaba como opción a Fran García.

En función de la decisión en el lateral derecho de Ancelotti y la posición en la que ubique a Fede Valverde, que llega con molestias físicas como Rüdiger, Camavinga jugará en un centro del campo en el que Luka Modric asumirá con 39 años el peso del juego al no llegar a tiempo Dani Ceballos. De ahí en adelante no existen dudas: Bellingham, Rodrygo, Vinícius y Mbappé.

El momento en el que los futbolistas que marcan diferencias deben hablar en el campo. Con Rodrygo enfocando a su competición fetiche para huir de una de esas rachas sin gol que tanto le persiguen (un tanto 16 partidos). Vinícius en un examen continuo del madridismo por su irregularidad en el rendimiento y tras escuchar tímidos silbidos en sus dos últimos encuentros en el Bernabéu.

Y Mbappé, en el escenario que tanto soñaba con jugar de blanco, tirando del carro goleador en la eliminatoria ante el City, con cuatro dianas, pero sin aparecer ante el Atlético. De trasfondo, la decisión que tomará Ancelotti si hay un penalti tras los dos últimos errores en el lanzamiento de 'Vini' y lo que representa ceder el testigo en la responsabilidad a Kylian.

El Arsenal no está en el lugar en el que querría. No por estar ante la oportunidad de sumar unas semifinales por primera vez en 16 años, sino por el carrusel de lesiones que les ha acribillado en la parte final de la temporada.

Arteta llega a la eliminatoria sin Gabriel Jesús, Kai Havertz, Gabriel Magalhaes, Takehiro Tomiyasu, además de futbolistas como Jurrien Timber y Ben White, de los cuales, pese a que Arteta asegure que estén listos, existen dudas si pueden estar preparados para un partido de esta exigencia por sus recientes problemas físicos.

Con la baja de Gabriel, que se perderá lo que resta de temporada, Arteta tiene dos opciones, la más probable, acompañar a William Saliba con Jurrie Timber en el centro de la defensa y poner a Ben White en el lateral derecho. Si White no estuviera listo para ser titular, Timber volvería a ser lateral y Jakub Kiwior, opción de emergencia, pasaría a ser central. El polaco es quizás la opción menos fiable y en sus dos años en los 'Gunners' ha sido mayoritariamente suplente.

Más allá de eso, no hay muchas más dudas sobre lo que pondrá en el césped Arteta. El centro del campo lo formarán Declan Rice, Thomar Partey y Martin Odegaard, mientras que en ataque estará Bukayo Saka en la izquierda, Gabriel Martinelli en la derecha y Mikel Merino en punta.

El pamplonica se ha destapado como la mejor opción de 'nueve', con cinco goles en nueve partidos, siendo el jugador con mejor promedio en la Premier desde que tuviera que asumir este rol.