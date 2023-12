Alejandro Reyes habla de su gran presente y advierte a Olimpia

COMAYAGUA, HONDURAS.- En la ciudad colonial de Honduras una novel institución está inspirada y no cree que nadie los puede detener. Parte del gran desempeño del Génesis FC se debe a José Alejandro Reyes , el mediocampista de 26 años que revivió futbolísticamente en el Torneo Apertura 2023.

Ahora el mediocampista no mira imposible que Génesis FC siga sorprendiendo en su torneo de debut en la Liga Nacional de Honduras, no mira imposible quitarle el invicto al Olimpia y eliminarlos. También destacó a su oponente de turno, donde tiene muchas amistades y llena de elogios al entrenador Pedro Troglio .

“Es un equipo duro, no hay equipo invencible. Con eso no digo que le somos mejores o le podemos ganar al Olimpia fácilmente. A lo largo de la campaña han demostrado lo que estadísticamente han generado. Se le puede hacer daño, tenemos jugadores con lo que le podemos hacer daño. Si trabajamos bien, con confianza en Dios y nosotros, las cosas se nos pueden dar”.

“No he podido, por cuestiones de la vida o Dios no ha querido que sea el momento. Vamos a trabajar si en estas semifinales se da”.

“Se me ha preguntado eso bastante, por respeto a la institución en su momento la afición me agarró cariño, más que todo por respeto, no lo celebraría”.

“Todos venimos desde abajo, desde las reservas, Jorge, Edwin, Pinto, Benguché, Chirinos. Me ha tocado vivir varios momentos con ellos también en selecciones. Se ha generado el vínculo, pero en la cancha defenderá cada uno al equipo”.

Sacar chispas con Carlitos Pineda

“Siempre aun cuando estábamos en Olimpia sacábamos chispas, siempre es intenso el jodido, pero no, todo es parte del fútbol, nunca es de mala leche. Siempre prevalece la amistad”.

El gran presente del mediocampo del Olimpia

“Ellos están pasando por un gran momento, creo que la columna del equipo, del funcionamiento son ellos, tienen mucho tiempo de jugar juntos, hay química. Se les felicita y se les reconoce”.

La fórmula para beneficio de Génesis FC

“Los conozco, igual cada partido es diferente, igual nosotros tenemos grandes jugadores. A lo largo del torneo se ha visto, los partidos contra Olimpia han sido buenos, se vio. Será un partido bonito”.

Favoritismos del Olimpia

“Creo que sí, ellos han demostrado a lo largo del torneo, no han perdido, eso habla de lo que generan. Son favoritos, nosotros somos un equipo pequeño que acaba de ascender. La gente debe decir que el Olimpia debe ganar, pero en la cancha somos 11 contra 11”.

Su llegada a Génesis FC le benefició

“Sí, completamente. Al principio cuando tomé la decisión de venir a jugar en eso pensé, de volver a encontrarme anímicamente. porque cuando estuve en San Pedro Sula tuve momentos complicados anímicos, psicológicos, que te generan incomodidad. Pero uno como jugador no puede controlar y manejar. Ahora me siento bien, feliz, me abrieron las puertas de la mejor manera y he recuperado mi nivel”.

¿Un error irse a jugar al norte de Honduras?

“Error no. Quizá me sirvió de otra manera, para formar un carácter, todo en la vida pasa por algo, si me tocó llegar a Real España fue por algo, no me arrepiento para nada porque también hubo buenos momentos, con rachas y Concacaf. Lastimosamente quedan momentos para mal por situaciones que se dieron en el equipo”.

Sueñan con la corona

“Creo que sí, realmente el equipo tiene confianza. Cuando el torneo empezó nadie se imaginó que estaríamos en estas instancias y aquí estamos. El grupo está creyendo, trabajando al 100, de pasar esta llave y pensar que se puede ganar este torneo”.

Lo más complicado y fuerte del Olimpia

“El tiempo que traen de jugar juntos, el profe Troglio les genera bienestar y sabe manejar el grupo. Se nota todo eso en la cancha, así fue Motagua en su tiempo. Todo eso facilita al equipo”.

Papá no quería su salida del Olimpia

“Estaba viendo la entrevista y me da risa. Pero todo pasa por algo, si se dio la oportunidad que se diera es por algo. Uno como jugador se equivoca todos los días. Quizá dejé de hacer cosas o en su momento Dios tenía preparado eso. Ahora estoy feliz, en una linda instancia peleando una semifinal”.

Nadie les quita la confianza

“Se dicen muchas cosas, la gente opina, todo mundo es entrenador. Incluso, hay personas dentro del club que no esperaban que el equipo se encontrara en esta situación y ahora que estamos aquí, se sorprenden. Todo eso nos fortalece, que creamos, para poder competir con cualquiera”.

Sería sorprendente eliminar al Olimpia

“Creo que toda la gente, igual todos los equipos, ven a Olimpia como el rival a vencer. Viene mostrando buen sistema de juego, invictos y todos los ven así, como el rival a vencer. Nosotros si llegamos a pasar de ellos tenemos altas probabilidades de pelear por el título, tenemos un buen entrenador, buen equipo y Tilguath conoce muy bien todo. Estamos enfocados en Olimpia”.

Ayuda de Tilguath

“Me ha dado la confianza en el mediocampo, es el primer entrenador que he tenido que jugó en la posición real que manejo yo, que es de 10, detrás del delantero. Esa es una posición que se ha ido perdiendo, ahora el fútbol es de mucha física, con un ida y vuelta. Desde que llegué, y eso que no es de hablar mucho, me expresó que esa sería mi posición en la que iba a jugar. Tomé confianza y se me dio”.

Su regreso a la Selección

“Tenía esa espinita, me quedé con ese pesar que el profe me llevó y no logré jugar. En su momento tomará la decisión de llamarme y como jugador debo de estar preparado. Sería lindo estar en los próximos partidos, siempre lo he ficho, defender a tu país, si en enero me llaman estaré preparado”.