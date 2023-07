Pedro Troglio, próximo a batir nuevo récord en Olimpia, jamás dirigiría a Motagua

He perdido la cuenta de la cantidad que he jugado, pero los recuerdos más lindos tienen que ver con los de Concacaf y las finales ganadas, hemos empatado y perdido, pero esos juegos de Concacaf me dejaron marcado.

Esto como todo, cuando ganas, ganas, ganas, empieza a salir la palabra ‘fácil’, y te dicen ‘¿cómo no vas a ganar con Olimpia’?, de hecho no todos han ganado porque en montón años de historia para que haya alguien que gane seis títulos y sea el que más gana, no creo que sea tan fácil, pero hemos sido apoyados por los directivos, los jugadores y los hinchas, esperemos que podamos seguir logrando más cosas.

Cuando vine no me imaginé nunca estos números ni ganando los seis títulos que ganamos ni el de Concacaf, me imaginaba haciendo un buen papel, y me estás hablando del director técnico más grande de la historia de Honduras como Chelato Uclés y superarlo en algunos números al gran maestro para mí es un orgullo muy grande.

Por eso cuando me preguntan ¿cuándo se va a ver el verdadero Olimpia? y generalmente lo vez en la quinta o sexta fecha cuando volvés y podés entrenar. No pudimos traer a Bryan Moya, Jonathan Paz, Kevin López que se recupera, Chirinos que estuvo y se fue, está bravo, pero hay que hacerle y poner la cara.

Jugás cada día y medio con viaje de por medio, el viernes no armé el equipo base que iba a jugar hoy si no que jugaron un poquito cada uno porque teníamos que viajar, es desgastante y no es normal. A mí me conviene jugar dos partidos a la semana con tres o cuatro días de distancia y poder entrenar.

Yo lo hacía parte del plantel y apareció un club que es de una liga que está apostando fuerte y mejorando desde el nivel económico e infraestructura y le hicieron una oferta más importante, aquí no se cerró antes porque estábamos en estos viajes, jugando y lamentablemente se tuvo que ir, una pena pero es entendible de parte del jugador esta posibilidad que le apareció.

¿Le puede venir mejor Saprissa que Olimpia a Chirinos?

No, para mí es mejor estar en tu casa, con tu gente, pero va a un club que pelea campeonatos y Chirinos va a tener la posibilidad de rendir bien, no es un cambio tan abrupto como el fútbol griego, es como el nuestro y ese fútbol le va a venir bien.

Me da pena a mí porque es un jugador que siempre uno lo quiere tener, pero también entiendo, porque le dijimos al presidente que íbamos a tener el mismo plantel, apareció Chirinos y lo quisimos tener y espero que le vaya muy bien.

¿Habló con Chirinos, le pidió consejos o cómo fue todo?

Él a mí ya me venía hablando de algunas posibilidades y siempre hablábamos del tema del corazón y por eso siempre decidía quedarse, y en eso no se puso de acuerdo en lo contractual con el club y apareció Saprissa, que le hizo un ofrecimiento muy importante.

El futbolista tiene una vida corta, después si sos entrenador seguís trabajando de esto, pero si no a los treinta y pico de años te quedás con lo que has trabajado en estos pocos años.

¿Con la salida de Chirinos está pensando en sustituirle?

No porque el equipo es el mismo, Chirinos no estaba el torneo pasado. Tengo en esa posición a Edwin Rodríguez, José Mario Pinto, Edwin Solano, Kevin López, Bryan Moya, puedo poner a Yan Maciel, tengo variantes en esa posición. Lógico que estamos hablando del mejor jugador de la Concacaf League, pero ya habíamos hablado con el presidente que nos quedábamos con este plantel.

¿Tiene temor que pueda salir algún otro jugador?

Como entrenador no quisiera que salga nadie a una semana de empezar el torneo porque de hecho decidimos no traer a nadie porque se quedaban todos. Pero si mañana aparece un ofrecimiento enorme por un jugador que el club no puede rechazar, habrá que arremangarse y seguir. Hay situaciones que no se manejan, sobre todo en un fútbol que necesita vender jugadores.

¿Hay algún jugador que le ha pedido salir?

Hace un par de días tuve una charla de Jack-Jean Baptiste, porque me preguntaba el tema de la continuidad. Pero vamos a seguir hablando con los dirigentes y con él y si cree oportuno alguna oportunidad, lo veremos.

Lo que pasa es que una cosa es que vos salgás a préstamo y los otros se hagan cargo de tu préstamo, y otra cosa es que todos te pidan jugadores porque después aparecen problemas, como el de José Mario Pinto (con UPN), que van, vos lo prestás, vos lo pagás y después se enojan cuando el jugador no juega contra vos. Entonces es mejor que paguen el préstamo, el sueldo y juegue todos los partidos, esto es lo que pasa en el mundo, pero veremos qué decide la dirigencia y tendrán mi ok.

Profe, la gente me pregunta aquí en el live: ¿Se sentaría en el banquillo del Motagua alguna vez?

No, pero no por nadie, ni tengo nada en contra de la gente de Motagua, siempre lo he expresado, me parece un equipo bárbaro, de hecho es el competidor número uno que tenemos. Yo siempre fui muy respetuoso con Motagua, así que trato de tener mucho cuidado con las declaraciones, pero estaría faltándole a la gente de Olimpia que me ha dado tanto.

Generalmente en los lugares donde he cosechado mucho cariño es difícil que pueda sentarme en el banquillo de enfrente. A lo mejor mañana me decís en clubes como San Lorenzo, donde uno pasó 10 partidos y se fue, vos podés dirigir a la contra, total no hay un amor... pero sí en Cerro Porteño, Gimnasia y Esgrima de La Plata y Olimpia, es muy difícil sentarte en el banquillo de enfrente. Por respeto, pero no porque quiera hablar mal de Motagua, porque me parece un muy buen club y buen equipo.

¿Qué jugador le sorprende de la actual plantilla de Motagua?

Agustín Auzmendi. Es un delantero que no sé cómo hace pero siempre está bien ubicado. A mí particularmente siempre me gustó Juan Delgado, Yeison Mejía, el ‘Chino’ López, estamos hablando de un gran equipo y de uno de los grandes del país y es factible que pueda sacar muy buenos jugadores siempre pero es imposible tenerlos porque vos sabes que hay un pacto y es imposible tener jugadores de Motagua, como Motagua de Olimpia.

Si le tocara elegir y no estuviera ese pacto, ¿a qué jugador de Motagua se lleva?

La verdad no, esos que te nombré, no hay uno y sería muy injusto con este plantel porque tengo un equipo fantástico que me ha dado mucho. Si nombro a uno, el de esa posición va a decir ‘uy, quiere a este y no me quiere a mí’, pero te nombré cuatro jugadores y te puedo nombrar más. De hecho tenemos a uno que siempre nombré que era Kevin López y hoy lo tengo conmigo acá.

De la plantilla del Olimpia ¿qué jugador le ha sorprendido por cómo entrena y su dedicación?

Hemos tenido a lo largo del tiempo acá jugadores impresionantes y muchos que han evolucionado. Lo de Menjívar, Núñez, Paz, Jorge Álvarez, Deiby Flores en su momento, Pinto también, pero creo que Jorge porque él tenía una manera de jugar y hoy le agregó otra cosa y se hizo más completo, lo de él ha sido increíble.

¿Qué jugador cree que será el próximo en salir al extranjero del Olimpia?

En algún momento un Edrick Menjívar podría irse, un Jorge Álvarez, Pinto, un José García, te hablo de jugadores jóvenes, Benguché otra vez podría tener una salida más. Esos jugadores tienen posibilidades de salir.

La otra semana está cumpliendo años, y lo celebrará en Virginia. ¿Desde hace cuánto no celebra un cumpleaños en casa?

Este sería el quinto año que no celebro con la familia y el tercero que lo celebraré en una gira por Estados Unidos con el equipo. Tampoco festejo el de mis hijos porque están allá. He celebrado algunos de mi esposa, pero somos tan raros los que nos dedicamos al fútbol que creemos que es normal, a veces te juntas con amigos que no son del fútbol y te dicen ‘vos estás loco’, y la verdad no es normal que estés cinco años separado de la familia.

El fútbol es de bastante sacrificio...

Se pierden bodas, cumpleaños y tiempos. Llevo cuatro años en el país y si he visto a mi familia en un año y medio es mucho. Van pasando cosas, se te está yendo gente, es muy duro, pero la familia sabe que amo esto que hago.

¿El cumpleaños que más ha celebrado y el que más recuerda?

El de los 50 porque hice una fiesta con todos mis amigos porque allá se celebra, después veremos el de 60, pero ahí no sabes si llegas.

¿Sus hijos no fueron a ver a Messi a Miami?

Sí, sí estuvieron ahí, si Dios quiere esta semana van al entrenamiento y están felices los nenes.

¿Qué le parece lo de Messi en el Inter Miami?

Me parece algo normal lo que ha generado este muchacho, que distinto a mi época lo generada Maradona, pero no existían las redes sociales y toda esta locura. Maradona en Napoli tenía la misma repercusión que lo de Messi en cada parte del mundo, pero nunca se vio tanto, esto de Leo es impresionante, son gente tocadas con la varita mágica y me alegro por él, por su vida ordenada, porque llegó el momento de dedicarse a su familia y estoy feliz por él.

Profe, ¿que pasó con su Twitter?

Me lo hackearon el 4 de mayo de este año y todavía no lo recupero. Hemos llegado a hablar con gente de Twitter México y USA y no lo hemos recuperado. He puesto como final de espera el 5 de agosto, si no tendremos que armar una nueva cuenta. Me desapareció mi Email, bien raro. Como red social me gusta más porque estoy más informado. El Instagram me parece más de los jóvenes, y Twitter es mucho mejor por toda la información.

Usted es mucho de estar informado, de seguir a los medios, periodistas, diferente a otros que dicen que no leen redes sociales...

Es que es mentira, es mentira, lo leen, dicen que no porque queda bien decir que no, yo leo y escucho, y por eso entro en el juego, a veces me peleo con todos porque es parte del juego. Está bien que unos te critiquen y que uno se enoje y así siga el camino.

Y se ha peleado con EL HERALDO a veces...

Y acá estoy haciendo la nota, con la exclusiva, entonces quiere decir que me peleo y no hablo más, es parte de la vida del entrenador, discutir de algo que le parece injusto, más allá que ustedes podrían tener la razón, pero uno desde su punto de vista discute pero eso no me quita la oportunidad de seguir hablando.