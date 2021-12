Pedro Troglio: "Hay que cuidarse la boca cuando se habla de Olimpia"

SAN PEDRO SULA, HONDURAS.- El entrenador del Olimpia, Pedro Troglio, celebró por todo lo alto el título conquistado este jueves tras imponerse 1-0 ante Real España en la gran final del fútbol hondureño.



El nacido en Luján sugue haciendo historia con el Viejo León, y además de lograr el segundo tetracampeonato en la historia de la institución se convirtió en el primer entrenador en lograr esta marca, lo cual no pasó desapercibido para el argentino.

Tras el silbatazo final, Troglio comenzó dedicando el título a sus familiares en Argentina y para su padre que murió el año pasado a causa de una enfermedad y además mandó un mensaje a todos los críticos del Olimpia.



“Estoy feliz, esto es para mi familia, Ale que me está viendo de lejos, para mi vieja, mis hijos, mi hermano, mi viejo que está en el cielo (se le corta la voz)”, comenzó diciendo un emocionado Troglio al entrar a la cancha para saludar y felicitar a sus dirigidos por el título.



“Vivimos acá muy lejos de nuestras casas, sufrimos no ver a la familia, pero bueno, esto es un premio bello, hermoso, y acá estamos de vuelta, es algo histórico que ahí va a quedar, hay que seguir, es un club muy grande el Olimpia, hay que cuidarse la boca cuando se habla de Olimpia muchachos”, agregó.



“Sabía que íbamos a llegar que íbamos a ir a pelear porque tengo un gran equipo, tengo una gente me acompaña, estamos muy bien, así que estoy feliz, no hay nada para reprochar a nadie, hicimos un gran campeonato, lo que pasa es que terminamos a un partido nada más de Real España y parecía que habíamos acabado a 20 juegos y acá estamos de vuelta siendo campeones”, añadió el DT Merengue, haciendo alusión a las críticas recibidas porque su equipo tuvo que disputar el repechaje.

Sensaciones por ser el primer técnico tetracampeón

Pedro Troglio también fue consultado sobre sus impresiones por ser el primer entrenador tetracampeón del fútbol hondureño, mencionando que lo importante para él es lo colectivo, pero dedicando nuevamente a sus familiares su logro.



“Por sobre todos las cosas, no es que me importa lo personal, importa lo colectivo, son mimos, se lo quiero dedicar a mis hijos, seguramente estaba alguien mirando ahí, a mi vieja, mi viejo que está en el cielo (lágrimas...)”, respondió Troglio.



“Mi viejo me acompañó a jugar al fútbol desde que tenía seis años, todas la mañanas llevándome a entrenar y a los partidos, yo sé que está acá también al lado mío, te amo papá, te amo con mi alma”, concluyó un Troglio al borde de las lágrimas por la emoción del momento.

