Xavi Hernández vuelve a su casa, el Barcelona

BARCELONA, ESPAÑA.-Xavi Hernández, el futbolista que encarnó el estilo de ataque popularizado por el Barcelona y la selección española, regresará al Camp Nou, ahora como técnico.



Barcelona anunció en las primeras horas del sábado que Xavi accedió a un contrato vigente hasta 2024. Así, el exvolante tomará las riendas del club al que seguía desde su niñez y que ahora está en crisis.



Horas antes, el empleador de Xavi, el club qatarí Al-Sadd, indicó que lo liberaría de su contrato como estratega una vez que su cláusula de rescisión fuera cubierta. El contrato con Al-Sadd se extendía hasta 2023.



Xavi reemplazará a Ronald Koeman, quien fue despedido la semana pasada después de una serie de derrotas del club catalán, que no pudo recontratar a Lionel Messi. Sergi Barjuan ha dirigido al Barcelona desde entonces, en un empate en la Liga de España y un triunfo en la Liga de Campeones.



Barjuan retomará sus funciones como técnico del equipo de reservas tras el encuentro de este sábado en la cancha del Celta de Vigo.



Xavi, de 41 años, dejó el Barcelona en 2015 tras contribuir a 25 títulos en 17 temporadas, incluidas cuatro Ligas de Campeones y ocho campeonatos de la Liga española. También fue clave en las consagraciones de España en el Mundial de 2010 y en las Eurocopas de 2008 y 2012.



Ha estado en Al-Sadd desde que se marchó del Barcelona, primero como jugador y luego como estratega.



La cláusula de rescisión habría ascendido a cinco millones de euros (5,7 millones de dólares). Barcelona no la mencionó al anunciar el acuerdo con Xavi. Se limitó a decir que éste llegó tras las conversaciones realizadas en los últimos días con el club de Qatar.



Al-Sadd le deseó suerte a Xavi.



“Xavi nos informó hace algunos días sobre su deseo de ir a Barcelona en este momento en particular, debido al estado crítico por el que pasa el club de su ciudad, y nosotros comprendemos esto y decidimos no interponernos en su camino”, declaró el director general del Al-Sadd, Turki Al-Ali, en un mensaje publicado en la cuenta del equipo en Twitter. “Hemos aceptado cooperar con el Barcelona en el futuro. Xavi es una parte importante de la historia del Al-Sadd y le deseamos éxito”.



La visión de Xavi, así com la precisión de sus pases y su capacidad de retener el esférico bajo presión intensa lo convirtieron en un protagonista de las eras más exitosas del Barcelona y de la selección de España.



Joan Laporta, el presidente del Barça espera que, como estratega, Xavi devuelva al club el seductor estilo ofensivo que se basaba en una posesión asfixiante y en pases numerosos y atinados.



Sin embargo, Xavi llega sin experiencia como técnico en una liga de prestigio. Y enfrentará el mismo reto que derivó en la caída del holandés Koeman: Barcelona no es ya aquella potencia en la que el propio Xavi jugó.



Las vapuleadas finanzas del equipo le impidieron retener a Messi y a otros jugadores destacados, como el francés Antoine Griezmann y el uruguayo Luis Suárez.



Para la campaña actual, el conjunto catalán sólo pudo contratar a jugadores que no estaban atados a club alguno.



Xavi hereda un equipo que pasa penurias en La Liga española y que no tiene asegurada su clasificación en la fase de grupos de la Liga de Campeones.



Además, está por verse si es benéfica o nociva la relación personal de Xavi con veteranos como Sergio Busquets, Gerard Piqué y Jordi Alba, sus excompañeros, sobre todo ante la realidad de que el equipo debe seguir renovándose, un proceso que inició Koeman.



A su favor, Xavi puede beneficiarse del trabajo emprendido por Koeman, quien incorporó a varios jóvenes en su alineación titular. Entre ellos, se destaca Pedri González, de 18 años, quien ha tenido también un año soberbio con España.



Figura también Gavi Páez, de 17 años, cuyas condiciones se adaptarían perfectamente al estilo de juego que privilegia Xavi. El delantero Ansu Fati ha surgido también como un posible astro.



Xavi rechazó la oportunidad de dirigir al Barcelona en enero de 2020, cuando el antecesor de Laporta despidió a Ernesto Valverde a la mitad de la temporada.



Debutará en el derbi ante el Espanyol, el 20 de noviembre, tras la Fecha FIFA.