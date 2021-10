Rubilio Castillo dice que no sabe por qué lo atacaron: “Ni idea qué fue lo que pasó”

SANTA CRUZ DE LA SIERRA, BOLIVIA.- El jugador hondureño Rubilio Castillo aseguró la noche de este jueves que desconoce las razones por las que aficionados de su equipo, Royal Pari de Bolivia, lo comenzaron a golpear cuando salió del estadio tras el partido contra el Atlético Palmaflor.



“Empezaron a decir cualquier cosa y empezaron a atacar, me defendí. Ni idea qué fue lo que pasó, la verdad solo empecé a defenderme, era gente del club”, dijo el hondureño.

LEA: "Me agrada como juega el hondureño": nuevo técnico de la Selección de Honduras al arribar al país



El ex delantero de Motagua fue atacado por una turba de personas cuando se dirigía a su vehículo estacionado en las afueras del estadio.



Elementos de la policía boliviana tuvieron que intervenir y evitar que la agresión contra el jugador fuera peor. El jugador ya habría interpuesto la denuncia contra los atacantes. El hecho violento fue captado en video.



Hasta el momento se desconoce que habría provocado la ira de los aficionados del equipo, no obstante, no se descarta que haya sido por el resultado en casa del reciente partido que el jugador venía de disputar.